Мошенники приписали сенатору от ХМАО создание банка спермы бойцов СВО

Сенатору от ХМАО Александру Новьюхову приписали идею создать банк спермы бойцов СВО. Неизвестные зарегистрировали подложный telegram-канал и распространили фейк по соцсети. Подмену заметили журналисты URA.RU — в настоящем канале Новьюхова нет такого поста, а подписчиков меньше, чем у подложного.
«Я инициирую создание в Югре регионального фонда спермы наших воинов и призываю всех защитников отечества сдать материалы», — указано в фейковой публикации канала на 408 подписчиков. На момент начала тиражирования поста в реальном канале сенатора их было 285.
Политик выпустил официальное опровержение в своих соцсетях. «Сегодня утром узнал, что появилась точная копия моего официального Telegram-канала. Размещенный там материал направлен на дискредитацию меня как публичного человека и сенатора Российской Федерации», — написал Новьюхов.
Инициатива создания подобного фонда действительно исходила из ХМАО. Вопрос обсуждался в марте 2024 года, но никто не призывал югорчан сдавать семенной материал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!