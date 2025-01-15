15 января 2025

Мошенники приписали сенатору от ХМАО создание банка спермы бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейк о создании банка спермы разлетелся по сети
Фейк о создании банка спермы разлетелся по сети Фото:

Сенатору от ХМАО Александру Новьюхову приписали идею создать банк спермы бойцов СВО. Неизвестные зарегистрировали подложный telegram-канал и распространили фейк по соцсети. Подмену заметили журналисты URA.RU — в настоящем канале Новьюхова нет такого поста, а подписчиков меньше, чем у подложного.

«Я инициирую создание в Югре регионального фонда спермы наших воинов и призываю всех защитников отечества сдать материалы», — указано в фейковой публикации канала на 408 подписчиков. На момент начала тиражирования поста в реальном канале сенатора их было 285.

Политик выпустил официальное опровержение в своих соцсетях. «Сегодня утром узнал, что появилась точная копия моего официального Telegram-канала. Размещенный там материал направлен на дискредитацию меня как публичного человека и сенатора Российской Федерации», — написал Новьюхов.

Инициатива создания подобного фонда действительно исходила из ХМАО. Вопрос обсуждался в марте 2024 года, но никто не призывал югорчан сдавать семенной материал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатору от ХМАО Александру Новьюхову приписали идею создать банк спермы бойцов СВО. Неизвестные зарегистрировали подложный telegram-канал и распространили фейк по соцсети. Подмену заметили журналисты URA.RU — в настоящем канале Новьюхова нет такого поста, а подписчиков меньше, чем у подложного. «Я инициирую создание в Югре регионального фонда спермы наших воинов и призываю всех защитников отечества сдать материалы», — указано в фейковой публикации канала на 408 подписчиков. На момент начала тиражирования поста в реальном канале сенатора их было 285. Политик выпустил официальное опровержение в своих соцсетях. «Сегодня утром узнал, что появилась точная копия моего официального Telegram-канала. Размещенный там материал направлен на дискредитацию меня как публичного человека и сенатора Российской Федерации», — написал Новьюхов. Инициатива создания подобного фонда действительно исходила из ХМАО. Вопрос обсуждался в марте 2024 года, но никто не призывал югорчан сдавать семенной материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...