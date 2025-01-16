Пропавшая в Магнитогорске 7-летняя девочка найдена живой

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День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок, родитель
Девочка вернулась домой (фото из архива) Фото:

Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 7-летняя школьница найдена живой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Девочка найдена. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках ребенка. С их помощью девочка была найдена через непродолжительное время.

Девочка пропала после школы. Родители обратились в полицию и к поисковой группе. Поиски были организованы оперативно.

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Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 7-летняя школьница найдена живой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Девочка найдена. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках ребенка. С их помощью девочка была найдена через непродолжительное время. Девочка пропала после школы. Родители обратились в полицию и к поисковой группе. Поиски были организованы оперативно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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