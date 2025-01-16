Пропавшая в Магнитогорске 7-летняя девочка найдена живой

Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 7-летняя школьница найдена живой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Девочка найдена. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках ребенка. С их помощью девочка была найдена через непродолжительное время.
Девочка пропала после школы. Родители обратились в полицию и к поисковой группе. Поиски были организованы оперативно.
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