Пропавшая в Магнитогорске 7-летняя девочка найдена живой

16 января 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Девочка вернулась домой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 7-летняя школьница найдена живой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Девочка найдена. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках ребенка. С их помощью девочка была найдена через непродолжительное время. Девочка пропала после школы. Родители обратились в полицию и к поисковой группе. Поиски были организованы оперативно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 7-летняя школьница найдена живой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Девочка найдена. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там поблагодарили волонтеров и неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках ребенка. С их помощью девочка была найдена через непродолжительное время. Девочка пропала после школы. Родители обратились в полицию и к поисковой группе. Поиски были организованы оперативно.