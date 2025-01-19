«Депутат на камеру птицу помыл, а она погибла»: волонтеры рассказали, как спасают животных от мазута. Видео

Волонтеры призвали не очищать птиц от мазута, так как это вредит животным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры попросили не очищать пострадавших от мазута птиц самостоятельно
Волонтеры попросили не очищать пострадавших от мазута птиц самостоятельно Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Россиянам не стоит очищать птиц от загрязнений мазутом самостоятельно, так как это может быть опасно для животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали волонтеры Единого центра спасения птиц «Полярные зори» в Витязево. В центре подчеркнули важность правильного обращения с пострадавшими от крушения танкеров птицами.

«Один депутат приехал, на камеру птицу помыл, а она в итоге погибла», — передает корреспондент URA.RU слова волонтеров. Они утверждают, что непрофессиональное вмешательство может навредить здоровью пернатых, особенно если речь идет о краснокнижных видах.

Недавно в центр «Полярные зори» была доставлена краснокнижная гагара, покрытая мазутом. Спасатели прокапали ей глаза, прочистили клюв и отмыли тело. В настоящее время птица находится под наблюдением ветеринара.

В декабре 2024 года в акватории Керченского пролива произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», находящихся в восьми километрах от побережья. Предполагается, что причиной инцидента стали сложные погодные условия. На борту танкеров находился мазут, который в результате аварии вылился в воды Черного моря. В связи с произошедшим в данном регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации разлива нефтепродуктов и минимизации ущерба окружающей среде привлечены как официальные органы власти, так и волонтерские организации.

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Россиянам не стоит очищать птиц от загрязнений мазутом самостоятельно, так как это может быть опасно для животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали волонтеры Единого центра спасения птиц «Полярные зори» в Витязево. В центре подчеркнули важность правильного обращения с пострадавшими от крушения танкеров птицами. «Один депутат приехал, на камеру птицу помыл, а она в итоге погибла», — передает корреспондент URA.RU слова волонтеров. Они утверждают, что непрофессиональное вмешательство может навредить здоровью пернатых, особенно если речь идет о краснокнижных видах. Недавно в центр «Полярные зори» была доставлена краснокнижная гагара, покрытая мазутом. Спасатели прокапали ей глаза, прочистили клюв и отмыли тело. В настоящее время птица находится под наблюдением ветеринара. В декабре 2024 года в акватории Керченского пролива произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», находящихся в восьми километрах от побережья. Предполагается, что причиной инцидента стали сложные погодные условия. На борту танкеров находился мазут, который в результате аварии вылился в воды Черного моря. В связи с произошедшим в данном регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации разлива нефтепродуктов и минимизации ущерба окружающей среде привлечены как официальные органы власти, так и волонтерские организации.
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