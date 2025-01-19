Россиянам не стоит очищать птиц от загрязнений мазутом самостоятельно, так как это может быть опасно для животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали волонтеры Единого центра спасения птиц «Полярные зори» в Витязево. В центре подчеркнули важность правильного обращения с пострадавшими от крушения танкеров птицами.
«Один депутат приехал, на камеру птицу помыл, а она в итоге погибла», — передает корреспондент URA.RU слова волонтеров. Они утверждают, что непрофессиональное вмешательство может навредить здоровью пернатых, особенно если речь идет о краснокнижных видах.
Недавно в центр «Полярные зори» была доставлена краснокнижная гагара, покрытая мазутом. Спасатели прокапали ей глаза, прочистили клюв и отмыли тело. В настоящее время птица находится под наблюдением ветеринара.
В декабре 2024 года в акватории Керченского пролива произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», находящихся в восьми километрах от побережья. Предполагается, что причиной инцидента стали сложные погодные условия. На борту танкеров находился мазут, который в результате аварии вылился в воды Черного моря. В связи с произошедшим в данном регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации разлива нефтепродуктов и минимизации ущерба окружающей среде привлечены как официальные органы власти, так и волонтерские организации.
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