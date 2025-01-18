18 января 2025

Бастрыкину доложат о гибели двух подростков при пожаре в бане Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин разберется в уголовном деле о гибели двоих подростков из Сургута
Бастрыкин разберется в уголовном деле о гибели двоих подростков из Сургута Фото:

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели двух подростков из Сургута. Дело в том, что в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли дети 15-ти и 14-ти лет. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«19 января 2025 года поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в садовом товариществе „Чернореченский“ города Сургута спасателями обнаружены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)» — написано в telegram-канале ведомства.

Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что предположительная причина возгорания — неисправность печного оборудования в бане. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Мэр города Максим Слепов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о расследовании гибели двух подростков из Сургута. Дело в том, что в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли дети 15-ти и 14-ти лет. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «19 января 2025 года поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в садовом товариществе „Чернореченский“ города Сургута спасателями обнаружены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)» — написано в telegram-канале ведомства. Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что предположительная причина возгорания — неисправность печного оборудования в бане. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Мэр города Максим Слепов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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