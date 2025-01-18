В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 16-летний подросток. Его ищут с 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Евгений Ахмадуллин, 16 лет. Дата пропажи: 17 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
У мальчика рост 175 сантиметров, карие глаза, темные волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в темную куртку с капюшоном, серую шапку, черные брюки и такого же цвета кроссовки. Подросток также носит очки.
Поиском ребенка занимается городской отдел полиции №10. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-10 или 112 , 102.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!