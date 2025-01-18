18 января 2025

В Екатеринбурге почти двое суток ищут 16-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок был одет в темную одежду (архивное фото)
Ребенок был одет в темную одежду (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 16-летний подросток. Его ищут с 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Евгений Ахмадуллин, 16 лет. Дата пропажи: 17 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

У мальчика рост 175 сантиметров, карие глаза, темные волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в темную куртку с капюшоном, серую шапку, черные брюки и такого же цвета кроссовки. Подросток также носит очки.

Поиском ребенка занимается городской отдел полиции №10. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-10 или 112 , 102.

Ориентировка на пропавшего ребенка
Ориентировка на пропавшего ребенка
Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 16-летний подросток. Его ищут с 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Евгений Ахмадуллин, 16 лет. Дата пропажи: 17 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». У мальчика рост 175 сантиметров, карие глаза, темные волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в темную куртку с капюшоном, серую шапку, черные брюки и такого же цвета кроссовки. Подросток также носит очки. Поиском ребенка занимается городской отдел полиции №10. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-10 или 112 , 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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