19 января 2025
18 января 2025

В Тюмени продлят улицу Мельникайте

В Тюмени проект пробивки улицы Мельникайте прошел госэкспертизу
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу продлят на участке от Дружбы до Щербакова
Улицу продлят на участке от Дружбы до Щербакова Фото:

В Тюмени улицу Мельникайте продлят на участке от Дружбы до Щербакова, проект прошел госэкспертизу. Такая информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ.

«Строительство улицу Мельникайте от улицы Дружбы до Щербакова. Результат экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — указано на портале. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени улицу Кремлевскую продлят на участке от Ставропольской до Магнитогорской. Работы планируют провести до 2040 года.

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В Тюмени улицу Мельникайте продлят на участке от Дружбы до Щербакова, проект прошел госэкспертизу. Такая информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ. «Строительство улицу Мельникайте от улицы Дружбы до Щербакова. Результат экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — указано на портале.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени улицу Кремлевскую продлят на участке от Ставропольской до Магнитогорской. Работы планируют провести до 2040 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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