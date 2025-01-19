В Тюмени продлят улицу Мельникайте

Улицу продлят на участке от Дружбы до Щербакова
В Тюмени улицу Мельникайте продлят на участке от Дружбы до Щербакова, проект прошел госэкспертизу. Такая информация указана на сайте ГИС ЕГРЗ.
«Строительство улицу Мельникайте от улицы Дружбы до Щербакова. Результат экспертизы — положительное заключение. Застройщик — департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени», — указано на портале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени улицу Кремлевскую продлят на участке от Ставропольской до Магнитогорской. Работы планируют провести до 2040 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!