В Челябинске снизились цены на такси

В Челябинске цены на поездки в Яндекс Такси в новогодние праздники снизились в среднем на 13%. Средний чек составил 334 рубля, сообщили в пресс-службе Яндекс.
«В Челябинске средний чек уменьшился на 13% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 334 руб. Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе», — рассказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, в целом по стране темпы роста среднего чека в праздники оказались наиболее низкими за последние четыре года. В среднем цена за поездку составила 427 рублей, что на 8% больше показателей прошлого года.
Снижение цен аналитики связывают с теплой погодой в Челябинске, поэтому горожане время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Также по причине отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее, и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024-2025 выросла на 3-9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!