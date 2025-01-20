В Челябинске снизились цены на такси

В Челябинске снизились цены на такси
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Стоимость средней поездки в новогодние праздники составила 334 рубля
Стоимость средней поездки в новогодние праздники составила 334 рубля Фото:

В Челябинске цены на поездки в Яндекс Такси в новогодние праздники снизились в среднем на 13%. Средний чек составил 334 рубля, сообщили в пресс-службе Яндекс.

«В Челябинске средний чек уменьшился на 13% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 334 руб. Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе», — рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, в целом по стране темпы роста среднего чека в праздники оказались наиболее низкими за последние четыре года. В среднем цена за поездку составила 427 рублей, что на 8% больше показателей прошлого года.

Снижение цен аналитики связывают с теплой погодой в Челябинске, поэтому горожане время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Также по причине отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее, и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024-2025 выросла на 3-9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает.

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В Челябинске цены на поездки в Яндекс Такси в новогодние праздники снизились в среднем на 13%. Средний чек составил 334 рубля, сообщили в пресс-службе Яндекс. «В Челябинске средний чек уменьшился на 13% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 334 руб. Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе», — рассказали в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в целом по стране темпы роста среднего чека в праздники оказались наиболее низкими за последние четыре года. В среднем цена за поездку составила 427 рублей, что на 8% больше показателей прошлого года. Снижение цен аналитики связывают с теплой погодой в Челябинске, поэтому горожане время от времени предпочитают транспорту прогулки пешком. Также по причине отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее, и водители такси могут выполнить больше заказов за то же время. Средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024-2025 выросла на 3-9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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