В ХМАО директор «Домостроя» обокрала свой магазин на миллион рублей. Видео

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Полицейские задержали воров и возбудили уголовное дело
Полицейские задержали воров и возбудили уголовное дело Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) директор строительного магазина «Домострой» и ее подчиненный ночью украли из сейфа предприятия 740 тысяч рублей и два смартфона. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО.

«Подельники признались, что ночью, воспользовавшись имеющимися у них ключами, проникли в торговую точку. После чего открыли сейф и, похитив денежные средства, уехали в Сургут», — сообщает пресс-служба полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «присвоение». Они находятся под подпиской о невыезде.

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В Нефтеюганске (ХМАО) директор строительного магазина «Домострой» и ее подчиненный ночью украли из сейфа предприятия 740 тысяч рублей и два смартфона. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО. «Подельники признались, что ночью, воспользовавшись имеющимися у них ключами, проникли в торговую точку. После чего открыли сейф и, похитив денежные средства, уехали в Сургут», — сообщает пресс-служба полиции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «присвоение». Они находятся под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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