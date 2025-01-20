Полицейские задержали воров и возбудили уголовное дело
В Нефтеюганске (ХМАО) директор строительного магазина «Домострой» и ее подчиненный ночью украли из сейфа предприятия 740 тысяч рублей и два смартфона. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО.
«Подельники признались, что ночью, воспользовавшись имеющимися у них ключами, проникли в торговую точку. После чего открыли сейф и, похитив денежные средства, уехали в Сургут», — сообщает пресс-служба полиции.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «присвоение». Они находятся под подпиской о невыезде.
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