Работники компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, отдыхающие в ведомственных санаториях «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» на побережье Черного моря, пожаловались на пляжи. В отзывах об отдыхе в здравницах они заявили о проблемах с доступом к пляжам, отсутствии зонтов и нехватке лежаков.
«В „Сургутнефтегазе“ отработал более 40 лет, а теперь не могу попасть на свой пляж под навесы и лежаки», — возмущается постоянный гость санатория «Лермонтово» в отзывах на портале «Яндекс. Карты». Он сообщил, что в этом году не смог получить путевку в здравницу, поэтому отдыхал в другом отеле. Хотел попасть на пляж санатория своей компании, но его не пустили.
«Море теплое, чистое, но в санатории не оборудован пляж от слова совсем, нет зонтoв в зоне солярия, лежаков вообще не хватает», — добавила отдыхающая из «Нефтяника Сибири». Она отметила, что это самый большой минус отдыха.
Некоторые гости называют отдых нормальным «по меркам эконома», жалуются на скудное питание, духоту в номерах, плохую шумоизоляцию и старую мебель. Другие посетители отмечают и плюсы санаториев. В «Нефтянике Сибири» высоко оценивают работу персонала, ежедневную уборку и ухоженную территорию.
Агентство URA.RU направило запросы в администрацию санаториев «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники постоялец одного из санаториев «Сургутнефтегаза» устроил дебош во время отдыха. Мужчина был пьян и начал угрожать другим гостям.
