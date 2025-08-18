В исправительных учреждениях Югры психологи при работе с заключенными стали использовать метафорические ассоциативные карты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
«Метафорические ассоциативные карты применяются при работе психологов как с осужденными, так и с сотрудниками наших учреждений», — уточнили в ведомстве. Их использование входит в программу психологической поддержки для тех, кто находится за решеткой.
Карты с изображениями людей, животных, пейзажей и различных ситуаций помогают заключенным выразить то, что трудно сказать словами. Метод снижает уровень психологической защиты и располагает к диалогу. Он позволяет осужденным лучше осознать свои переживания, разобраться со страхами и определить, как строить дальнейшую жизнь после выхода из колонии.
Ранее URA.RU сообщало, что в УФСИН ХМАО привлекают новых сотрудников льготами и длинными отпусками. Так ведомство пытается справиться с острой нехваткой кадров в учреждениях исполнения наказаний по Югре.
