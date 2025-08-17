17 августа 2025

Росстат назвал город ХМАО, где продают самый дорогой картофель

Цена картофеля в Ханты-Мансийске превысила 75 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость картофеля в Югре около 59 рублей
Средняя стоимость картофеля в Югре около 59 рублей Фото:

Самый дорогой картофель среди крупнейших городов Югры в августе продают в Ханты-Мансийске. Средняя стоимость овоща здесь превысила 75 рублей, сообщил URA.RU Росстат.

«Килограмм картофеля в Ханты-Мансийске в среднем стоит 75,48 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, по Югре средняя стоимость находится на уровне 59,23 рублей.

В Сургуте килограмм картошки обойдется дешевле — средняя стоимость в середине августа составила 54,10 рублей. А в Нижневартовске картофель продают по 51,88 за килограмм.

Ранее URA.RU рассказывало, где в Югре продают самые дорогие фрукты. Тогда речь шла о Нижневартовске. Например, цена килограмма яблок здесь превышала 230 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый дорогой картофель среди крупнейших городов Югры в августе продают в Ханты-Мансийске. Средняя стоимость овоща здесь превысила 75 рублей, сообщил URA.RU Росстат. «Килограмм картофеля в Ханты-Мансийске в среднем стоит 75,48 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, по Югре средняя стоимость находится на уровне 59,23 рублей. В Сургуте килограмм картошки обойдется дешевле — средняя стоимость в середине августа составила 54,10 рублей. А в Нижневартовске картофель продают по 51,88 за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, где в Югре продают самые дорогие фрукты. Тогда речь шла о Нижневартовске. Например, цена килограмма яблок здесь превышала 230 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...