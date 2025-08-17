Росстат назвал город ХМАО, где продают самый дорогой картофель

Самый дорогой картофель среди крупнейших городов Югры в августе продают в Ханты-Мансийске. Средняя стоимость овоща здесь превысила 75 рублей, сообщил URA.RU Росстат.
«Килограмм картофеля в Ханты-Мансийске в среднем стоит 75,48 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, по Югре средняя стоимость находится на уровне 59,23 рублей.
В Сургуте килограмм картошки обойдется дешевле — средняя стоимость в середине августа составила 54,10 рублей. А в Нижневартовске картофель продают по 51,88 за килограмм.
Ранее URA.RU рассказывало, где в Югре продают самые дорогие фрукты. Тогда речь шла о Нижневартовске. Например, цена килограмма яблок здесь превышала 230 рублей.
