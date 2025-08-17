В продуктовых магазинах ХМАО появился в продаже инжир из Турции. Плоды продают поштучно по 70 рублей, либо на развес — около 1 500 рублей за килограмм.
«Нашла инжир в одном из сетевых супермаркетов в Сургуте. Цена удивила — 70 рублей за штуку. По скидке — 49 рублей. На вид плоды уже были полугнилые. Взяла на пробу несколько штук, инжир оказался еще неспелым», — поделилась с URA.RU местная жительница.
На развес инжир можно купить в округе еще в нескольких сетевых супермаркетах. Цены за килограмм варьируются от 1 300 до 1 500 рублей. В описании указан производитель — Турция. При заказе на дом, агрегатор предупреждает, что товар заканчивается.
Ранее URA.RU сообщало, что в магазины ХМАО завезли арбузы «Яйцо дракона». Они отличаются желтой мякотью и овальной формой. Сорт особенно популярен в Таиланде, где его и вывели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!