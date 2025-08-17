17 августа 2025

В магазины ХМАО завезли дорогущий турецкий инжир. Фото

В магазинах ХМАО продают инжир по 1 500 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
Стоимость за килограмм инжира достигает 1 500 рублей
Стоимость за килограмм инжира достигает 1 500 рублей

В продуктовых магазинах ХМАО появился в продаже инжир из Турции. Плоды продают поштучно по 70 рублей, либо на развес — около 1 500 рублей за килограмм.

«Нашла инжир в одном из сетевых супермаркетов в Сургуте. Цена удивила — 70 рублей за штуку. По скидке — 49 рублей. На вид плоды уже были полугнилые. Взяла на пробу несколько штук, инжир оказался еще неспелым», — поделилась с URA.RU местная жительница.

В одном из сетевых супермаркетов инжир продают поштучно по 70 рублей
В одном из сетевых супермаркетов инжир продают поштучно по 70 рублей
Фото:

На развес инжир можно купить в округе еще в нескольких сетевых супермаркетах. Цены за килограмм варьируются от 1 300 до 1 500 рублей. В описании указан производитель — Турция. При заказе на дом, агрегатор предупреждает, что товар заканчивается.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазины ХМАО завезли арбузы «Яйцо дракона». Они отличаются желтой мякотью и овальной формой. Сорт особенно популярен в Таиланде, где его и вывели.

© Служба новостей «URA.RU»
