17 августа 2025

В ХМАО вернули в суд дело бизнесмена, задолжавшего налогов на 100 миллионов

В ХМАО вернули в суд дело бизнесмена, задолжавшего налогов на 100 миллионов
Крупному бизнесмену из ХМАО, не уплатившему 100 миллионов рублей налогов, отменили оправдательный приговор
Жителю Нефтеюганска, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отменили вынесенный ранее оправдательный приговор. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

«Прокуратура округа в апелляционной инстанции добилась отмены оправдательного приговора жителю Нефтеюганска, который был ранее оправдан по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Мужчина обвинялся в том, что являясь фактическим руководителем юридического лица, через „номинального“ директора уклонился от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации на общую сумму более 100 миллионов рублей», — следует из сообщения ведомства.

Ранее суд первой инстанции оправдал подсудимого, указав, что он по документам не являлся учредителем или генеральным директором организации, а значит, не мог принимать финансовые решения и влиять на их принятие. Однако государственный обвинитель не согласился с этим вердиктом и обжаловал решение, поставлен вопрос об отмене приговора.

С учетом доводов судебная коллегия приняла решение отменить прежний приговор и вернуть материалы дела на новое рассмотрение. Теперь процесс пройдет в ином составе суда.

Ранее URA.RU сообщало, что налоговая обратилась в суд с требованием арестовать нефтяные скважины компании «Руфьеганнефтегаз» из Нижневартовска (ХМАО), которая входит в структуру кипрского холдинга. По данным арбитражного суда Югры, ведомство просит продать имущество предприятия, чтобы погасить его долги по налогам.

