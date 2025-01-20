Тысячу километров преодолел боец СВО, чтобы отблагодарить школьницу из ХМАО

Боец с позывным «Добряк» приехал в Пойковский (Нефтеюганский район ХМАО) их Челябинской области, чтобы встретиться с ученицей третьего класса Вероникой Лутченко. В зоне СВО солдат получил от школьницы трогательное письмо и хотел отблагодарить ее за поддержку лично. Подробности встречи в соцсети сообщила глава района Алла Бочко.
«Боец специальной военной операции „Добряк“ приехал к нам из Челябинской области, чтобы лично поблагодарить автора письма — пойковчанку Веронику Лутченко. Весточка от нее стала настоящим лучиком света в трудные дни, когда был „за ленточкой“. Путь, длиной в тысячу километров, проделал вместе с сыном Тимофеем», — поделилась Бочко на своей странице в telegram-канале.
Девочка учится в третьем классе. Трогательная встреча с бойцом прошла в школе. Вероника и «Добряк» договорились обязательно встретиться еще раз после победы над врагом, подчеркнула Бочко.
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