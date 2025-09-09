В ХМАО резко нагрянут морозы

В Югре резко похолодает в пятницу, 12 сентября. Ночью температура воздуха местами может опуститься до -3, прогнозируют в окружном Гидрометцентре.
«Переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. 12 сентября ночью +2, -3, днем +11, +16, в Березовском районе +17, +22», — сообщают на своем сайте синоптики.
В Сургуте к концу рабочей неделе прогнозируют от +3 до +12, вечером может пойти дождь, согласно данным «Яндекс погоды». В Нижневартовске также будет дождливо при температуре от +2 до +11.
Теплее всего среди крупнейших городов Югры — в Ханты-Мансийске. Здесь ожидается от +4 до +13 без осадков.
