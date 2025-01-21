Осужденный за взятки экс-замдиректора ФСИН Максименко задолжал 376 млн

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко, осужденный к девяти годам колонии по делу о взятках, должен выплатить свыше 376 млн рублей. В эту сумму входит возмещение ущерба пострадавшим лицам, налоговые штрафы и другое. Соответствующая информация размещена в документах суда.
«У бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко, осужденного и приговоренного к девяти годам колонии по делу о взятке, обнаружены долги более чем на 376 млн рублей», — говорится в судебных документах. Информацию передает РИА Новости.
Максименко обязан возместить ущерб в размере 330 млн рублей, причиненный физическим и юридическим лицам. Также на него возложена обязанность уплатить уголовный штраф в размере 43 млн рублей и исполнительский сбор за просрочку платежа, составляющий более трех миллионов рублей.
Арестованное имущество Валерия Максименко включает средства на счетах на сумму 1,1 млн рублей, 25 акций компании американской Apple на общую сумму три тысячи долларов, депозитарные расписки Alibaba на более чем 1,8 тысячи долларов и 159 акций Aluminum Corp. на 1,9 тысячи долларов. Кроме того, у Максименко арестовали акции Сбербанка на сумму 328,5 тысячи рублей. В случае неуплаты долга судом было постановлено взыскать данные активы.
В мае 2023 года суд вынес приговор Валерию Максименко в виде девяти лет лишения свободы. Максименко был признан виновным в получении взятки на сумму свыше двух миллионов рублей и в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к убыткам в размере 330 миллионов рублей. Экс-заместитель главы ФСИН был лишен звания генерал-лейтенанта, всех наград и права занимать государственные должности в течение 11 лет.
По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год Максименко принял взятку в форме оплаты за аренду загородного дома от предпринимателя, который в последующем заключил договоры на строительство объектов для ФСИН. Также Максименко настоял на том, чтобы региональные подразделения службы заключили крупные контракты с федеральным государственным унитарным предприятием, не имеющим возможности их выполнить. В результате исполнение данных контрактов перешло к компании, предоставившей взятку.
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