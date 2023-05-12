Экс-замглавы ФСИН Максименко приговорили к 9 годам колонии

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Посещение министром Открытого правительства М.Абызовым Можайской исправительной колонии. Можайск, портрет, максименко валерий
Максименко получил 9 лет колонии строгого режима Фото:

Валерия Максименко, бывшего замглавы ФСИН России приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 34 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Уточняется, что из-за его действий в 2018 и 2019 годах государство получило ущерб в виде 330 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Приговором суда Максименко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Следкома в telegram-канале. Кроме того, он будет обязан уплатить 34 миллиона рублей штрафа. Сообщается, что Максименко получал взятки за незаконные контракты на сумму более 2,2 миллионов рублей.

Действия Максименко повлекли за собой ущерб в виде 330 миллионов рублей для государства. Теперь Максименко будет лишен всех званий и наград. Также ему будет запрещено в будущем занимать государственные должности.

В 2020 году Максименко был задержан. По версии следствия, он заключал незаконные контракты по строительству и ремонту зданий ФСИН. Сама организация не обладала ресурсами для подобных реконструкций. Действия Максименко повлекли за собой неисполнение бюджетной программы на сумму более двух миллионов рублей.

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Валерия Максименко, бывшего замглавы ФСИН России приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 34 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Уточняется, что из-за его действий в 2018 и 2019 годах государство получило ущерб в виде 330 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет. «Приговором суда Максименко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Следкома в telegram-канале. Кроме того, он будет обязан уплатить 34 миллиона рублей штрафа. Сообщается, что Максименко получал взятки за незаконные контракты на сумму более 2,2 миллионов рублей. Действия Максименко повлекли за собой ущерб в виде 330 миллионов рублей для государства. Теперь Максименко будет лишен всех званий и наград. Также ему будет запрещено в будущем занимать государственные должности. В 2020 году Максименко был задержан. По версии следствия, он заключал незаконные контракты по строительству и ремонту зданий ФСИН. Сама организация не обладала ресурсами для подобных реконструкций. Действия Максименко повлекли за собой неисполнение бюджетной программы на сумму более двух миллионов рублей.
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