Экс-замглавы ФСИН Максименко приговорили к 9 годам колонии

12 мая 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Максименко получил 9 лет колонии строгого режима Фото: Антон Белицкий © URA.RU Валерия Максименко, бывшего замглавы ФСИН России приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 34 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Уточняется, что из-за его действий в 2018 и 2019 годах государство получило ущерб в виде 330 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет. «Приговором суда Максименко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Следкома в telegram-канале . Кроме того, он будет обязан уплатить 34 миллиона рублей штрафа. Сообщается, что Максименко получал взятки за незаконные контракты на сумму более 2,2 миллионов рублей. Действия Максименко повлекли за собой ущерб в виде 330 миллионов рублей для государства. Теперь Максименко будет лишен всех званий и наград. Также ему будет запрещено в будущем занимать государственные должности. В 2020 году Максименко был задержан. По версии следствия, он заключал незаконные контракты по строительству и ремонту зданий ФСИН. Сама организация не обладала ресурсами для подобных реконструкций. Действия Максименко повлекли за собой неисполнение бюджетной программы на сумму более двух миллионов рублей.

Валерия Максименко, бывшего замглавы ФСИН России приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 34 миллиона рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Уточняется, что из-за его действий в 2018 и 2019 годах государство получило ущерб в виде 330 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет. «Приговором суда Максименко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Следкома в telegram-канале. Кроме того, он будет обязан уплатить 34 миллиона рублей штрафа. Сообщается, что Максименко получал взятки за незаконные контракты на сумму более 2,2 миллионов рублей. Действия Максименко повлекли за собой ущерб в виде 330 миллионов рублей для государства. Теперь Максименко будет лишен всех званий и наград. Также ему будет запрещено в будущем занимать государственные должности. В 2020 году Максименко был задержан. По версии следствия, он заключал незаконные контракты по строительству и ремонту зданий ФСИН. Сама организация не обладала ресурсами для подобных реконструкций. Действия Максименко повлекли за собой неисполнение бюджетной программы на сумму более двух миллионов рублей.