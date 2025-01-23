Силовики накрыли киоски с десятками мигрантов-нелегалов в Екатеринбурге. Фото

В киосках Чкаловского района Екатеринбурга поймали 30 нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ТЦ Пекин. Екатеринбург, мигранты, китайцы, гастарбайтеры
Нарушителей увезли в отдел (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, которые работают в точках общепита. Задержать удалось более 30 иностранцев, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«В ходе рейда задержано более 30 человек за нарушение миграционного законодательства. Также у некоторых задержанных трудящихся в точках общепита на улице Санаторной отсутствовали санитарные книжки. А в самих заведениях царила ужасающая антисанитария», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, которые работают в точках общепита. Задержать удалось более 30 иностранцев, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «В ходе рейда задержано более 30 человек за нарушение миграционного законодательства. Также у некоторых задержанных трудящихся в точках общепита на улице Санаторной отсутствовали санитарные книжки. А в самих заведениях царила ужасающая антисанитария», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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