В Чкаловском районе Екатеринбурга силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, которые работают в точках общепита. Задержать удалось более 30 иностранцев, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«В ходе рейда задержано более 30 человек за нарушение миграционного законодательства. Также у некоторых задержанных трудящихся в точках общепита на улице Санаторной отсутствовали санитарные книжки. А в самих заведениях царила ужасающая антисанитария», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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