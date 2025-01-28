В ХМАО отменили уроки у некоторых школьников первой смены

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -27,7 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.
Актированный день коснется младшеклассников из поселков Верхнеказымский, Казым, Лыхма, села Корлики и города Белоярский. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО придут морозы до -30 градусов после кратковременного потепления. Вместе с тем в округе ожидается метель.
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