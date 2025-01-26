26 января 2025
25 января 2025

Охотники освободили жителей Чусовского округа от нашествия волков

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные хищники стали трофеями
Опасные хищники стали трофеями Фото:

В Чусовском округе Пермского края в минувшие выходные прошла облава на волков. Охотники добыли четырех хищников. Ранее в муниципалитете волки загрызли собаку и пугали жителей.

«В рамках плана ликвидации волков в прошедшие выходные охотоведы Министерства природных ресурсов организовали загонную охоту на волков. В результате были добыты четыре хищника», — сообщает минприроды на своем сайте.

Ранее в январе волк задрал собаку у частного дома в поселке Лямино. После этого была сформирована бригада охотников для отстрела хищников. Глава Чусового Сергей Белов 15 января докладывал об уничтожении одного волка. Тогда же он говорил, что охотники продолжают выслеживать всю стаю. 

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В Чусовском округе Пермского края в минувшие выходные прошла облава на волков. Охотники добыли четырех хищников. Ранее в муниципалитете волки загрызли собаку и пугали жителей. «В рамках плана ликвидации волков в прошедшие выходные охотоведы Министерства природных ресурсов организовали загонную охоту на волков. В результате были добыты четыре хищника», — сообщает минприроды на своем сайте. Ранее в январе волк задрал собаку у частного дома в поселке Лямино. После этого была сформирована бригада охотников для отстрела хищников. Глава Чусового Сергей Белов 15 января докладывал об уничтожении одного волка. Тогда же он говорил, что охотники продолжают выслеживать всю стаю. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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