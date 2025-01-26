Охотники освободили жителей Чусовского округа от нашествия волков

В Чусовском округе Пермского края в минувшие выходные прошла облава на волков. Охотники добыли четырех хищников. Ранее в муниципалитете волки загрызли собаку и пугали жителей.
«В рамках плана ликвидации волков в прошедшие выходные охотоведы Министерства природных ресурсов организовали загонную охоту на волков. В результате были добыты четыре хищника», — сообщает минприроды на своем сайте.
Ранее в январе волк задрал собаку у частного дома в поселке Лямино. После этого была сформирована бригада охотников для отстрела хищников. Глава Чусового Сергей Белов 15 января докладывал об уничтожении одного волка. Тогда же он говорил, что охотники продолжают выслеживать всю стаю.
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