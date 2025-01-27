За выходные в Челябинскую область запретили ввозить 130 тонн различных овощей и 225 тысяч саженцев роз. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, среди нарушений — несоответствие данных на этикетках и отсутствие маркировки.
«В регионе не прошли фитосанитарный контроль 130 тонн овощей с фруктами и 225 тысяч саженцев роз. Нарушения зафиксированы с 25 по 26 января», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора.
Проверки проводили совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ и челябинской таможни. Из-за несоответствия информации на этикетке с перевозочными документами был запрещен ввоз сухофруктов, орехов из Киргизии и риса из Казахстана, который доставляли транзитом в Беларусь. Проблемы с указанием места происхождения выявили на упаковках груш и винограда, пакистанских мандаринов. Розы и 380 саженцев плодовых культур доставлялись из Киргизии в Казань и Московскую область. 20 тонн лука остановили из-за отсутствия маркировки.
Подобные меры предпринимаются для защиты внутреннего рынка и здоровья потребителей от возможного распространения болезней и вредителей. Всего с начала января в пункте пропуска «Бугристое» запретили импортировать 19 партий с 395,6 тоннами растительной продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!