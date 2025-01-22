22 января 2025

В Челябинскую область запретили ввозить тонны китайских груш

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские груши пришлось вернуть в Казахстан
Китайские груши пришлось вернуть в Казахстан Фото:

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить 21 тонну груш из Китая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стали этикетки без указания место происхождения продукции.

«Машина следовала из Костанайской области Казахстана в Москву. При проведении фитосанитарного контроля установлено, что на этикетках не было указано место происхождения товара», — отметили в Россельхознадзоре.

Проверка на российско-казахстанском участке госграницы прошла 22 января. В ней также участвовали сотрудники погрануправления ФСБ и челябинской таможни. Несоответствие этикетки требованиям нарушило Единые карантинные фитосанитарные нормы Евразийского экономического союза. Груз с грушами отправили обратно в сопредельное государство. В отношении перевозчика инспекторы возбудили административное дело.

Это не единичный случай остановки продукции на пункте пропуска «Бугристое». С начала месяца запрещены к ввозу различные партии продукции общим весом более 265 тонн.

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В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить 21 тонну груш из Китая. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стали этикетки без указания место происхождения продукции. «Машина следовала из Костанайской области Казахстана в Москву. При проведении фитосанитарного контроля установлено, что на этикетках не было указано место происхождения товара», — отметили в Россельхознадзоре. Проверка на российско-казахстанском участке госграницы прошла 22 января. В ней также участвовали сотрудники погрануправления ФСБ и челябинской таможни. Несоответствие этикетки требованиям нарушило Единые карантинные фитосанитарные нормы Евразийского экономического союза. Груз с грушами отправили обратно в сопредельное государство. В отношении перевозчика инспекторы возбудили административное дело. Это не единичный случай остановки продукции на пункте пропуска «Бугристое». С начала месяца запрещены к ввозу различные партии продукции общим весом более 265 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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