Богатейшие люди мира потеряли миллиарды долларов из-за чат-бота

Bloomberg: 500 самых богатых людей потеряли $108 млрд после распродажи DeepSeek
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Китайский чат-бот привел к падению акций американских технологических компаний
Китайский чат-бот привел к падению акций американских технологических компаний Фото:

Рост популярности нового китайского чат-бота DeepSeek привел к значительным финансовым потерям для самых богатых людей мира. Общее снижение их состояния составило 108 млрд долларов, пишет Bloomberg. 

«500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, которая привела к падению основных индексов», — сообщает издание Bloomberg. Сообщается, что на запуск китайского чат-бота отреагировали и европейские биржи.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, главный исполнительный директор компании Nvidia, Дженсен Хуанг, понес наибольшие финансовые потери. Его состояние уменьшилось на 20% или на 20,1 миллиарда долларов. Сама компания потеряла в стоимости 600 миллиардов долларов и лишилась статуса «самой дорогой корпорации в мире», уступив лидерство таким гигантам как Apple и Microsoft.

Также значительные финансовые потери понесли другие технологические магнаты: Ларри Эллисон из Oracle и Майкл Делл из Dell, чьи убытки составили 22,6 млрд долларов и 13 млрд долларов соответственно. Эти потери произошли на фоне общего падения индексов NASDAQ Composite и S&P 500.

DeepSeek V3 представляет собой масштабную языковую модель с открытым исходным кодом, которая насчитывает 671 млрд параметров и обучена на основе 14,8 трлн токенов. Модель способна анализировать тексты, выполнять переводы, составлять эссе и генерировать программный код. В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek предоставила доступ к этой передовой языковой модели. Разработчики утверждают, что чат-бот, созданный на базе DeepSeek V3, может составить конкуренцию ChatGPT.

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Рост популярности нового китайского чат-бота DeepSeek привел к значительным финансовым потерям для самых богатых людей мира. Общее снижение их состояния составило 108 млрд долларов, пишет Bloomberg.  «500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, которая привела к падению основных индексов», — сообщает издание Bloomberg. Сообщается, что на запуск китайского чат-бота отреагировали и европейские биржи. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, главный исполнительный директор компании Nvidia, Дженсен Хуанг, понес наибольшие финансовые потери. Его состояние уменьшилось на 20% или на 20,1 миллиарда долларов. Сама компания потеряла в стоимости 600 миллиардов долларов и лишилась статуса «самой дорогой корпорации в мире», уступив лидерство таким гигантам как Apple и Microsoft. Также значительные финансовые потери понесли другие технологические магнаты: Ларри Эллисон из Oracle и Майкл Делл из Dell, чьи убытки составили 22,6 млрд долларов и 13 млрд долларов соответственно. Эти потери произошли на фоне общего падения индексов NASDAQ Composite и S&P 500. DeepSeek V3 представляет собой масштабную языковую модель с открытым исходным кодом, которая насчитывает 671 млрд параметров и обучена на основе 14,8 трлн токенов. Модель способна анализировать тексты, выполнять переводы, составлять эссе и генерировать программный код. В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek предоставила доступ к этой передовой языковой модели. Разработчики утверждают, что чат-бот, созданный на базе DeepSeek V3, может составить конкуренцию ChatGPT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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