Сдвинулась дата открытия нового суда в Академическом районе

Суд в Академическом районе начнет работу 28 февраля
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
Торжественное открытие состоится 19 февраля Фото:

Академический районный суд Екатеринбурга, который достроили в середине января, начнет работу 28 февраля, хотя изначально планировалось 1 марта. Соответствующее постановление вынес президиум Свердловского облсуда, рассказали в пресс-службе инстанции.

«Законом предусмотрено, что суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности его судей, но не позднее 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении. На данный момент в инстанции назначено 16 из 20 судей.

Торжественное открытие здания Академического райсуда состоится 19 февраля. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев уже успели оценить Дворец правосудия изнутри, строительство которого закончили досрочно. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено еще в декабре. О сдаче объекта в конце 2024 года говорили в июне и застройщики.

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Академический районный суд Екатеринбурга, который достроили в середине января, начнет работу 28 февраля, хотя изначально планировалось 1 марта. Соответствующее постановление вынес президиум Свердловского облсуда, рассказали в пресс-службе инстанции. «Законом предусмотрено, что суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности его судей, но не позднее 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении. На данный момент в инстанции назначено 16 из 20 судей. Торжественное открытие здания Академического райсуда состоится 19 февраля. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев уже успели оценить Дворец правосудия изнутри, строительство которого закончили досрочно. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено еще в декабре. О сдаче объекта в конце 2024 года говорили в июне и застройщики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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