Сдвинулась дата открытия нового суда в Академическом районе

Академический районный суд Екатеринбурга, который достроили в середине января, начнет работу 28 февраля, хотя изначально планировалось 1 марта. Соответствующее постановление вынес президиум Свердловского облсуда, рассказали в пресс-службе инстанции.
«Законом предусмотрено, что суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности его судей, но не позднее 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении. На данный момент в инстанции назначено 16 из 20 судей.
Торжественное открытие здания Академического райсуда состоится 19 февраля. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев уже успели оценить Дворец правосудия изнутри, строительство которого закончили досрочно. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено еще в декабре. О сдаче объекта в конце 2024 года говорили в июне и застройщики.
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