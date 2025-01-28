Сдвинулась дата открытия нового суда в Академическом районе

Суд в Академическом районе начнет работу 28 февраля

28 января 2025 в 15:01 Размер текста - 17 +

Торжественное открытие состоится 19 февраля Фото: Александр Елизаров © URA.RU Академический районный суд Екатеринбурга, который достроили в середине января, начнет работу 28 февраля, хотя изначально планировалось 1 марта. Соответствующее постановление вынес президиум Свердловского облсуда, рассказали в пресс-службе инстанции. «Законом предусмотрено, что суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности его судей, но не позднее 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении. На данный момент в инстанции назначено 16 из 20 судей. Торжественное открытие здания Академического райсуда состоится 19 февраля. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев уже успели оценить Дворец правосудия изнутри, строительство которого закончили досрочно. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено еще в декабре. О сдаче объекта в конце 2024 года говорили в июне и застройщики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Академический районный суд Екатеринбурга, который достроили в середине января, начнет работу 28 февраля, хотя изначально планировалось 1 марта. Соответствующее постановление вынес президиум Свердловского облсуда, рассказали в пресс-службе инстанции. «Законом предусмотрено, что суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности его судей, но не позднее 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении. На данный момент в инстанции назначено 16 из 20 судей. Торжественное открытие здания Академического райсуда состоится 19 февраля. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев уже успели оценить Дворец правосудия изнутри, строительство которого закончили досрочно. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено еще в декабре. О сдаче объекта в конце 2024 года говорили в июне и застройщики.