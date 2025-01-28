В колбасных изделиях в Петербурге нашли массовые нарушения

Недавние проверки качества колбасных изделий в Санкт-Петербурге показали тревожные результаты. По данным пресс-службы организации потребителей «Общественный контроль», около 60% сосисок, продаваемых в городе, не соответствуют установленному ГОСТу. В продукции были найдены микроорганизмы и крахмал, который не был указан на упаковке.
«Проверка, проведенная в декабре 2024 года <...>, огорчила: в четырех из шести образцах сосисок с маркировкой „ГОСТ“ разных торговых марок, приобретенных в супермаркетах Петербурга в вакуумной упаковке, было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а в одном образце был выявлен крахмал, не указанный в составе. Это свидетельствует о фальсификации продукта», — говорится на сайте организации потребителей «Общественный контроль».
Как пояснил председатель СПБ ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий, наличие в сосисках мезофильной микрофлоры означает, что их нельзя есть сырыми. «Их необходимо подвергать тщательной термической обработке. Бактерии погибают при температуре 100°С мгновенно и не представляют угрозы для здоровья человека», — добавил он. Рафинированный крахмал же, по заявлению Роспотребнадзора, — «провоцирует повышение уровня инсулина в крови, что сопровождается в дальнейшем атеросклерозом, некоторым нарушением гормонального равновесия в организме, патологии сетчатки и зрительного нерва». Как показал ряд исследований, крахмалосодержащие продукты, подлежащие термической обработке, к которым принадлежат сосиски, при взаимодействии с животным белком могут образовывать раковые клетки.
Продукция, не соответствующая стандартам, была обнаружена в таких известных торговых сетях, как «Вкустер 24» и «Лента». Согласно протоколам испытаний, обязательным требованиям по проверенным показателям соответствовали сосиски только двух торговых марок: сосиски «Сливочные» ТМ «DELIKAISER» (ООО «МПК „АТЯШЕВСКИЙ“, Республика Мордовия) и сосиски „Молочные“ ТМ „Владимирский стандарт“ (ООО „Владимирский стандарт“, Владимирская область).
При покупке сосисок важно обращать внимание на их цвет. Рекомендуется выбирать сосиски с более естественным серовато-розовым цветом фарша. Сосиски относятся к категории скоропортящихся продуктов. Всегда необходимо проверять срок годности продукта: для сосисок на развес он составляет всего 3–5 дней, в то время как в защитной атмосфере или вакуумной упаковке продукт может храниться до 15–20 дней.
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