Вакансии дорожных рабочих в Челябинской области в 2025 году

Средняя зарплата дорожных рабочих в городе выросла до 67 тысяч 348 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске по состоянию на январь 2025 года профессия дорожного рабочего стала лидером по приросту вакансий среди рабочих профессий. За год их количество увеличилось в 4,5 раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 67 тысяч 400 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Профессия дорожного рабочего стала лидером по приросту вакансий среди рабочих профессий в январе 2025 года в Челябинской области. При этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на полный рабочий день составила 67 348 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что с января 2024 года по аналогичный период 2025 года на 167% вырос спрос на шлифовщиков. Средняя зарплата у данных специалистов по состоянию на январь 2025 года составила 101 842 рубля за месяц за полный рабочий день. На третьем месте по спросу оказалась профессия арматурщика. Число вакансий выросло на 135%. В среднем данным специалистам предлагают зарплату в размере 124 000 рублей в месяц.

Рабочие и линейные профессии в Челябинской области с наибольшим приростом вакансий за январь 2024/2025 годов Скрин: «Авито Работа»