Челябинская область испытывает острую нехватку дорожных рабочих. Скрин

Вакансии дорожных рабочих в Челябинской области в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, дорожные рабочие, зима, трамвай, три богатыря
Средняя зарплата дорожных рабочих в городе выросла до 67 тысяч 348 рублей Фото:

В Челябинске по состоянию на январь 2025 года профессия дорожного рабочего стала лидером по приросту вакансий среди рабочих профессий. За год их количество увеличилось в 4,5 раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 67 тысяч 400 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Профессия дорожного рабочего стала лидером по приросту вакансий среди рабочих профессий в январе 2025 года в Челябинской области. При этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на полный рабочий день составила 67 348 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что с января 2024 года по аналогичный период 2025 года на 167% вырос спрос на шлифовщиков. Средняя зарплата у данных специалистов по состоянию на январь 2025 года составила 101 842 рубля за месяц за полный рабочий день. На третьем месте по спросу оказалась профессия арматурщика. Число вакансий выросло на 135%. В среднем данным специалистам предлагают зарплату в размере 124 000 рублей в месяц.

Рабочие и линейные профессии в Челябинской области с наибольшим приростом вакансий за январь 2024/2025 годов
Рабочие и линейные профессии в Челябинской области с наибольшим приростом вакансий за январь 2024/2025 годов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске по состоянию на январь 2025 года профессия дорожного рабочего стала лидером по приросту вакансий среди рабочих профессий. За год их количество увеличилось в 4,5 раза, а средняя предлагаемая зарплата составила 67 тысяч 400 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Профессия дорожного рабочего стала лидером по приросту вакансий среди рабочих профессий в январе 2025 года в Челябинской области. При этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на полный рабочий день составила 67 348 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также отметили, что с января 2024 года по аналогичный период 2025 года на 167% вырос спрос на шлифовщиков. Средняя зарплата у данных специалистов по состоянию на январь 2025 года составила 101 842 рубля за месяц за полный рабочий день. На третьем месте по спросу оказалась профессия арматурщика. Число вакансий выросло на 135%. В среднем данным специалистам предлагают зарплату в размере 124 000 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...