В аэропорту Мурманска ввели план «Ковер»

В аэропорту Мурманска введен план «Ковер», из-за чего все рейсы как на прилет, так и на вылет приостановлены. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram. Представитель ведомства добавил, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, диспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 13:19:
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил о риске прилета БПЛА и о временном закрытии воздушного пространства для обеспечения безопасности.
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