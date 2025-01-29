В аэропорту Мурманска ввели план «Ковер»

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Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска
Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска Фото:

В аэропорту Мурманска введен план «Ковер», из-за чего все рейсы как на прилет, так и на вылет приостановлены. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram. Представитель ведомства добавил, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, диспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Обновлено в 13:19: 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил о риске прилета БПЛА и о временном закрытии воздушного пространства для обеспечения безопасности.

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В аэропорту Мурманска введен план «Ковер», из-за чего все рейсы как на прилет, так и на вылет приостановлены. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram. Представитель ведомства добавил, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, диспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Обновлено в 13:19:  Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил о риске прилета БПЛА и о временном закрытии воздушного пространства для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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