29 января 2025

Пермский суд оставил на свободе бывших топ-менеджеров «Камской долины»

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде оглашен приговор Алевтине Романовой и Андрею Гладикову
В суде оглашен приговор Алевтине Романовой и Андрею Гладикову Фото:

Индустриальный районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительной компании «Камская Долина» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой. Они освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

«Индустриальный районный суд признал Романову и Гладикова виновными в злоупотреблениях полномочиями. Оба получили по два года лишения свободы, но были освобождены от исполнения наказания, так как истек срок давности», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала суда.

В суде доказано, что из-за действий Романовой и Гладикова без жилья остались 636 человек. Общий ущерб оценивается в 1,8 млрд рублей. «Камская долина» перестала возводить дома в 2018 году, до этого она считалась крупнейшим пермским застройщиком.

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Индустриальный районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительной компании «Камская Долина» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой. Они освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. «Индустриальный районный суд признал Романову и Гладикова виновными в злоупотреблениях полномочиями. Оба получили по два года лишения свободы, но были освобождены от исполнения наказания, так как истек срок давности», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала суда. В суде доказано, что из-за действий Романовой и Гладикова без жилья остались 636 человек. Общий ущерб оценивается в 1,8 млрд рублей. «Камская долина» перестала возводить дома в 2018 году, до этого она считалась крупнейшим пермским застройщиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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