Пермский суд оставил на свободе бывших топ-менеджеров «Камской долины»

Индустриальный районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительной компании «Камская Долина» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой. Они освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.
«Индустриальный районный суд признал Романову и Гладикова виновными в злоупотреблениях полномочиями. Оба получили по два года лишения свободы, но были освобождены от исполнения наказания, так как истек срок давности», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала суда.
В суде доказано, что из-за действий Романовой и Гладикова без жилья остались 636 человек. Общий ущерб оценивается в 1,8 млрд рублей. «Камская долина» перестала возводить дома в 2018 году, до этого она считалась крупнейшим пермским застройщиком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!