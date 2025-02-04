Работодатели ХМАО предлагают вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей

В ХМАО за два месяца 2025 года было открыто более полутора тысяч вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса HeadnHunter.
«Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (23% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей). Водителям, (14%), машинистам (12%) и сварщикам (2%)», — сообщают аналитики.
Заработок свыше 200 тысяч югорчанам предлагают в нефтегазовой отрасли, строительстве, логистике и услугах для бизнеса. А главному инженеру на промышленном строительстве предлагают полмиллиона рублей. В целом средняя зарплата по итогам декабря 2024 года в ХМАО составила 90,5 тысяч рублей.
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