04 февраля 2025

Работодатели ХМАО предлагают вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей

В ХМАО курьеры, водители и сварщики могут заработать 200 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в 200 тысяч рублей и выше
Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в 200 тысяч рублей и выше Фото:

В ХМАО за два месяца 2025 года было открыто более полутора тысяч вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса HeadnHunter.

«Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (23% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей). Водителям, (14%), машинистам (12%) и сварщикам (2%)», — сообщают аналитики.

Заработок свыше 200 тысяч югорчанам предлагают в нефтегазовой отрасли, строительстве, логистике и услугах для бизнеса. А главному инженеру на промышленном строительстве предлагают полмиллиона рублей. В целом средняя зарплата по итогам декабря 2024 года в ХМАО составила 90,5 тысяч рублей.

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В ХМАО за два месяца 2025 года было открыто более полутора тысяч вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса HeadnHunter. «Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (23% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей). Водителям, (14%), машинистам (12%) и сварщикам (2%)», — сообщают аналитики. Заработок свыше 200 тысяч югорчанам предлагают в нефтегазовой отрасли, строительстве, логистике и услугах для бизнеса. А главному инженеру на промышленном строительстве предлагают полмиллиона рублей. В целом средняя зарплата по итогам декабря 2024 года в ХМАО составила 90,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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