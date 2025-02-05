05 февраля 2025

Ямальский водитель пожаловался на трудовой план. Фото

Водитель автобуса из Нового Уренгоя пожаловался на завышенный рабочий план
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не получает премию из-за завышенного плана
Водитель не получает премию из-за завышенного плана Фото:

Водитель муниципального автобуса из Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на служебный план. С его слов, руководство завышает плановый сбор выручки намеренно, чтобы не выплачивать сотрудникам премии.

«Я являюсь работником МУПАТ в Новом Уренгое, обращаюсь за помощью из-за повышения ежедневного и ежемесячно плана, который водитель должен выполнять каждый день. В феврале этого года задрали план до немыслимых сумм по сравнению с январем, его просто невозможно выполнить — это касается всех маршрутов. Если не выполнить месячный план, работник не получает премию, а это приличная сумма», — сообщили в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. По информации МУПАТ, план сбора выручки на месяц устанавливается исходя из анализа выручки прошлого года, а также прошлого месяца.

«Каждый месяц — он разный, зависит от количества выходных дней в месяце. К примеру, в январе — длительные новогодние каникулы, поэтому план на месяц снижен. План по сбору выручки в феврале этого года идентичен плану в 2024 году. Завышения не было», — сообщила пресс-служба администрации НовогоУренгоя.

Также пресс-служба сообщила, что официальные жалобы со стороны водителей на МУПАТ не поступали, а руководство предприятия открыто к диалогу с работниками. Ситуация с завышением плана сбора выручки в Новом Уренгое не является единичным случаем проблем в трудовых отношениях в регионе. Ранее URA.RU писало, что в компании «Полярстройкомплект» водителям задерживали зарплату — это привело к судебным искам и уголовному делу против руководства компании.

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Водитель муниципального автобуса из Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на служебный план. С его слов, руководство завышает плановый сбор выручки намеренно, чтобы не выплачивать сотрудникам премии. «Я являюсь работником МУПАТ в Новом Уренгое, обращаюсь за помощью из-за повышения ежедневного и ежемесячно плана, который водитель должен выполнять каждый день. В феврале этого года задрали план до немыслимых сумм по сравнению с январем, его просто невозможно выполнить — это касается всех маршрутов. Если не выполнить месячный план, работник не получает премию, а это приличная сумма», — сообщили в telegram-канале «Обращения ЯНАО». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. По информации МУПАТ, план сбора выручки на месяц устанавливается исходя из анализа выручки прошлого года, а также прошлого месяца. «Каждый месяц — он разный, зависит от количества выходных дней в месяце. К примеру, в январе — длительные новогодние каникулы, поэтому план на месяц снижен. План по сбору выручки в феврале этого года идентичен плану в 2024 году. Завышения не было», — сообщила пресс-служба администрации НовогоУренгоя. Также пресс-служба сообщила, что официальные жалобы со стороны водителей на МУПАТ не поступали, а руководство предприятия открыто к диалогу с работниками. Ситуация с завышением плана сбора выручки в Новом Уренгое не является единичным случаем проблем в трудовых отношениях в регионе. Ранее URA.RU писало, что в компании «Полярстройкомплект» водителям задерживали зарплату — это привело к судебным искам и уголовному делу против руководства компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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