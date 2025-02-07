В Екатеринбурге появятся новые улицы в честь легендарных писателей и ученых

В Верх-Исетском и Новокольцовском районах Екатеринбурга появятся новые улицы, одна из которых будет названа в честь советского писателя Владислава Крапивина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«По решению комиссии в Верх-Исетском районе Екатеринбурга появится улица писателя Владислава Крапивина», — пишется на сайте. Заседание проводил вице-мэр Рустам Галямов.
В районе Новокольцовском появятся улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских ученых. Еще один проектируемый переулок в ЖК «Экодолье» назовут Нежный.
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