В Екатеринбурге появятся новые улицы в честь легендарных писателей и ученых

В Екатеринбурге появится улица в честь писателя Владислава Крапивина
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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Владислав Крапивин выпустил сотни произведений, признанных классикой литературы Фото:

В Верх-Исетском и Новокольцовском районах Екатеринбурга появятся новые улицы, одна из которых будет названа в честь советского писателя Владислава Крапивина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«По решению комиссии в Верх-Исетском районе Екатеринбурга появится улица писателя Владислава Крапивина», — пишется на сайте. Заседание проводил вице-мэр Рустам Галямов.

В районе Новокольцовском появятся улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских ученых. Еще один проектируемый переулок в ЖК «Экодолье» назовут Нежный.

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В Верх-Исетском и Новокольцовском районах Екатеринбурга появятся новые улицы, одна из которых будет названа в честь советского писателя Владислава Крапивина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «По решению комиссии в Верх-Исетском районе Екатеринбурга появится улица писателя Владислава Крапивина», — пишется на сайте. Заседание проводил вице-мэр Рустам Галямов. В районе Новокольцовском появятся улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских ученых. Еще один проектируемый переулок в ЖК «Экодолье» назовут Нежный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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