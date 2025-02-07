Челябинский губернатор и глава Ростеха утвердили алгоритм для решения проблемы дефицита инженеров

Текслер и Чемезов подписали дорожную карту по росту кадрового потенциала региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, чемезов сергей
Сергей Чемезов оценил кадровый потенциал Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали дорожную карту, направленную на развитие кадрового потенциала. Руководители поставили подписи под документом, который призван решить проблему дефицита квалифицированных рабочих и инженеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подписание дорожной карты с Ростехом — это важный шаг в развитии кадрового потенциала Челябинской области. Мы нацелены на создание современной системы подготовки специалистов, которая будет отвечать потребностям высокотехнологичных предприятий», — процитировали Алексея Текслера в пресс-службе правительства.

Дорожная карта нацелена на повышение престижа рабочих профессий и обеспечение качественной подготовки выпускников. Мероприятия предусматривают синхронизацию взаимодействия с образовательными организациями, а также реализацию мероприятий по закрытию кадрового дефицита.

Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Текслер на встрече с Сергеем Чемезовым в Москве заявил о готовности предоставить площадки под новые заводы госкорпорации. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали дорожную карту, направленную на развитие кадрового потенциала. Руководители поставили подписи под документом, который призван решить проблему дефицита квалифицированных рабочих и инженеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Подписание дорожной карты с Ростехом — это важный шаг в развитии кадрового потенциала Челябинской области. Мы нацелены на создание современной системы подготовки специалистов, которая будет отвечать потребностям высокотехнологичных предприятий», — процитировали Алексея Текслера в пресс-службе правительства. Дорожная карта нацелена на повышение престижа рабочих профессий и обеспечение качественной подготовки выпускников. Мероприятия предусматривают синхронизацию взаимодействия с образовательными организациями, а также реализацию мероприятий по закрытию кадрового дефицита. Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Текслер на встрече с Сергеем Чемезовым в Москве заявил о готовности предоставить площадки под новые заводы госкорпорации. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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