Челябинский губернатор и глава Ростеха утвердили алгоритм для решения проблемы дефицита инженеров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали дорожную карту, направленную на развитие кадрового потенциала. Руководители поставили подписи под документом, который призван решить проблему дефицита квалифицированных рабочих и инженеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Подписание дорожной карты с Ростехом — это важный шаг в развитии кадрового потенциала Челябинской области. Мы нацелены на создание современной системы подготовки специалистов, которая будет отвечать потребностям высокотехнологичных предприятий», — процитировали Алексея Текслера в пресс-службе правительства.
Дорожная карта нацелена на повышение престижа рабочих профессий и обеспечение качественной подготовки выпускников. Мероприятия предусматривают синхронизацию взаимодействия с образовательными организациями, а также реализацию мероприятий по закрытию кадрового дефицита.
Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Текслер на встрече с Сергеем Чемезовым в Москве заявил о готовности предоставить площадки под новые заводы госкорпорации. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства.
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