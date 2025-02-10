В США обсуждают возможность проведения выборов на Украине как способ урегулирования конфликта с Россией. Прекращение огня на Пасху может открыть дорогу к мирной конференции и последующим президентским выборам в августе.
Предложение о выборах в США рассматривается как потенциальный метод для смены украинского лидера Владимира Зеленского. «Келлог также предположил, что первоначальное прекращение огня может стать временем для выборов в Украине, если удастся достичь перемирия... Трудно не интерпретировать призыв к выборам как способ заставить Зеленского медленно отойти в сторону и, возможно, предложить подсластитель, чтобы усадить Кремль за стол переговоров», — пишет CNN.
Ранее Келлог указал на необходимость того, что как Украина, так и Российская Федерация должны будут почти на уступки для прекращения конфликта. Спецпосланник подчеркнул, что без переговоров конфликт не найдет своего разрешения.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, о том что Россия не отказывается от диалога и поддерживает проведение переговоров. Юридические гарантии исполнения договоренностей являются ключевым элементом в переговорном процессе по мирному урегулированию между Россией и Украиной.
Президент Украины не так давно тоже выразил готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным, при условии получения гарантий безопасности от Соединенных Штатов и европейских стран, которые должны подтвердить поддержку Украины. Он также отметил, что выступает против проведения президентских выборов в стране в ближайшее время. По его словам, приостановка военного положения в стране в связи с проведением выборов может негативно сказаться на боеспособности украинской армии.
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