Зеленский выразил готовность в переговорах с Путиным: условия, мысли о выборах

Зеленский: Киев готов к переговорам, если Европа и США «не бросят» Украину
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По словам Зеленского, украинцы против выборов во время конфликта
По словам Зеленского, украинцы против выборов во время конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, только если США и Европа «не бросят» Украину с гарантиями безопасности. Также Зеленский сообщил, что против проведения президентских выборов в ближайшее время. Подробнее о переговорах Киева с Москвой и выборах на Украине — в материале URA.RU.

Условия для переговоров с Путиным

Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Путиным. Однако есть условие — Европа и США не должны «бросить» Украину. 

По словам украинского лидера, если Киеву предоставят гарантии безопасности, то он готов к любому формату переговоров. Он также добавил, что сейчас есть все возможности закончить конфликт в течение 2025 года. 

Зеленский боится выборов на Украине 

9 февраля Зеленский высказался против проведения президентских выборов в ближайшем будущем. Глава Украины сослался на граждан страны. «Все наши люди против выборов во время конфликта. Если мы приостановим военное положение — потеряем армию. А без военных голосовать — нечестно», — сказал Зеленский.

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Действующий украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, только если США и Европа «не бросят» Украину с гарантиями безопасности. Также Зеленский сообщил, что против проведения президентских выборов в ближайшее время. Подробнее о переговорах Киева с Москвой и выборах на Украине — в материале URA.RU. Условия для переговоров с Путиным Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Путиным. Однако есть условие — Европа и США не должны «бросить» Украину.  По словам украинского лидера, если Киеву предоставят гарантии безопасности, то он готов к любому формату переговоров. Он также добавил, что сейчас есть все возможности закончить конфликт в течение 2025 года.  Зеленский боится выборов на Украине  9 февраля Зеленский высказался против проведения президентских выборов в ближайшем будущем. Глава Украины сослался на граждан страны. «Все наши люди против выборов во время конфликта. Если мы приостановим военное положение — потеряем армию. А без военных голосовать — нечестно», — сказал Зеленский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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