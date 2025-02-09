Зеленский выразил готовность в переговорах с Путиным: условия, мысли о выборах

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, только если США и Европа «не бросят» Украину с гарантиями безопасности. Также Зеленский сообщил, что против проведения президентских выборов в ближайшее время. Подробнее о переговорах Киева с Москвой и выборах на Украине — в материале URA.RU.
Условия для переговоров с Путиным
Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Путиным. Однако есть условие — Европа и США не должны «бросить» Украину.
По словам украинского лидера, если Киеву предоставят гарантии безопасности, то он готов к любому формату переговоров. Он также добавил, что сейчас есть все возможности закончить конфликт в течение 2025 года.
Зеленский боится выборов на Украине
9 февраля Зеленский высказался против проведения президентских выборов в ближайшем будущем. Глава Украины сослался на граждан страны. «Все наши люди против выборов во время конфликта. Если мы приостановим военное положение — потеряем армию. А без военных голосовать — нечестно», — сказал Зеленский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.