Фонд социального страхования отказался выплачивать пермячке пособие на ребенка

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Женщине отказали из-за отсутствия данных о муже
Женщине отказали из-за отсутствия данных о муже Фото:

Фонд пенсионного и социального страхования отказал в выплатах на ребенка жительнице Кунгура (Пермский край). Женщине пришлось обратиться в прокуратуру.

«Местная жительница обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с заявлением о назначении ежемесячного пособия на детей. Там ей отказали», — сообщили в telegram-канале краевой прокуратуры.

Уточняется, что фонд не стал выплачивать деньги из-за отсутствия информации о доходах супруга. Хотя по закону эти данные для получения пособия не нужны. Прокуратур вынес представление в адрес фонда. После этого женщине выплатили пособие.

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Фонд пенсионного и социального страхования отказал в выплатах на ребенка жительнице Кунгура (Пермский край). Женщине пришлось обратиться в прокуратуру. «Местная жительница обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с заявлением о назначении ежемесячного пособия на детей. Там ей отказали», — сообщили в telegram-канале краевой прокуратуры. Уточняется, что фонд не стал выплачивать деньги из-за отсутствия информации о доходах супруга. Хотя по закону эти данные для получения пособия не нужны. Прокуратур вынес представление в адрес фонда. После этого женщине выплатили пособие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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