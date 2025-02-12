Фонд социального страхования отказался выплачивать пермячке пособие на ребенка

Фонд пенсионного и социального страхования отказал в выплатах на ребенка жительнице Кунгура (Пермский край). Женщине пришлось обратиться в прокуратуру.
«Местная жительница обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с заявлением о назначении ежемесячного пособия на детей. Там ей отказали», — сообщили в telegram-канале краевой прокуратуры.
Уточняется, что фонд не стал выплачивать деньги из-за отсутствия информации о доходах супруга. Хотя по закону эти данные для получения пособия не нужны. Прокуратур вынес представление в адрес фонда. После этого женщине выплатили пособие.
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