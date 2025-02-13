США, Израиль и Германия: куда уезжают известные пермские политики и скандалисты

Вип-персоны Пермского края предпочитают эмиграцию в Израиль, Европу и США

14 февраля 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Политики Прикамья уезжают из страны по разным мотивам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Некоторые пермяки предпочитают отдыхать, жить или работать за границей. Этому способствуют разные факторы: от семейных обстоятельств до политических взглядов. URA.RU решило вспомнить, какие вип-персоны Пермского края уехали за пределы страны, и насколько добровольны были их решения. Кирилл Маркевич владеет сетью кофеен в США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кирилл Маркевич Кирилл Маркевич приехал в Пермь из Челябинской области и в июле 2013 года стал владельцем пермской телекомпании «УралИнформ ТВ», которая станет основой его медиахолдинга. В сентябре 2014 года губернатор Прикамья Виктор Басаргин назначил Маркеквича замглавы своей администрации. Взявшись за продвижение губернатора, он берет под контроль все бюджеты на СМИ Перми и края. Все, кто не с губернатором, оставались без госконтрактов. ОНФ и правоохранительные органы заинтересовались системой распределения бюджетных средств на СМИ. И в октябре 2015 года Маркевич покидает пост из-за масштабной проверки деятельности чиновников края. В 2016 году полиция и ФСБ пытались привлечь его к ответственности по факту незаконной предпринимательской деятельности, однако суд отказал в возбуждении уголовного дела. Незадолго до этого Кирилл Маркевич уехал в США. В июле 2018 года стало известно о том, что Кирилл Маркевич является совладельцем сети кофеен в Нью-Йорке. Из США бывший политик вряд ли уже вернется. Пермская полиция в ходе обысков изъяла многочисленные электронные носители и компьютеры, которыми пользовался Маркевич. Обнаружена масса интересных материалов, которые могут доставить неприятности не только самому Маркевичу, но также многим чиновникам. Елена Гилязова вышла на пенсию и уехала в Израиль Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Елена Гилязова Елена Гилязова уехала в Израиль в 2022 году. С 2017 года занимала должность вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты. Является автором знаменитого проекта «Покупай пермское». До этого работала министром торговли, главой минсельхоза, вице-премьером регионального правительства, была депутатом заксобрания Прикамья. Гилязова являлась соратницей экс-губернатора Олега Чиркунова, который покинул Прикамье и уехал во Францию. В 2013—2016 годах была директором крупнейшей пермской розничной сети «Семья». В 2013 году в нее входили 34 розничных магазина и два торговых центра под тем же брендом. «Можно считать, что у меня возникла новая задача показать, что в 67 лет жизнь только начинается. Я буду стараться это сделать. Многие вещи, к которым я стремилась на протяжении практически всей своей жизни, оказались обесценены. Я думаю, что решение взвешенное, препоны мне никто не создавал», — говорила Гилязова в одном из интервью местным СМИ. Где сейчас находится Илья Лисняк, не установлено Фото: Сергей Русанов © URA.RU Илья Лисняк Илья Лисняк избрался в заксобрание Пермского края осенью 2021 года по списку «Справедливой России». В партию он успел вступить летом того же года, перед этим со скандалом покинув ЛДПР, от которой он попал в гордуму Перми. В 2015 году он покинул молодежный совет при гордуме, инициатором создания которого он был ранее. Поводом для ухода стало включение в новый состав родственников теневого мэра Перми Владимира Плотникова. Себя Лисняк позиционировал себя как медиабизнесмен, держащий под контролем региональную сеть сообществ в соцсетях. В 2022 году Лисняка обвинили в вымогательстве и объявили в международный розыск. По версии следствия, он вымогал крупную сумму денег у сотрудника краевой администрации. Депутат покинул страну в апреле 2022 года за несколько часов до предполагаемого задержания. При этом на его медиаресурсах до сих пор продолжаются негативные публикации в адрес властей. Как пишет Лисняк в своих соцсетях, недавно следствием была предпринята вторая попытка добиться обвинительного заключения в его отношении, однако прокуратура во второй раз вернула дело обратно следователю. Точное местонахождение Лисняка в настоящее время не известно. Сергей Захаров уехал на родину жены в Германию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сергей Захаров Дважды депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров был избран во второй раз в сентябре 2021 года, а уже в апреле 2022 года сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга Сара. «Благодарю всех, кто помогал, поддерживал и даже критиковал за мою работу и прошу прощения у тех, чьи наказы не успел выполнить. Не думал, что придется сложить полномочия депутата досрочно», — сообщил Захаров. До сложения полномочий Захаров пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией он занимался арендным бизнесом и уже уехавшего в Германию экс-депутата признали банкротом. Захаров задолжал 6,85 млн рублей и не выплачивал сумму более трех месяцев. Должнику нужно было предоставить опись имущества и явиться в суд. Сергей Медведев* эмигрировал в Грузию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сергей Медведев* В 2020 году Сергей Медведев (признан Минюстом РФ иноагентом) попал во внимание федеральных СМИ, когда вышел на пикет у стен Кремля. Он утверждал, что на его сына началась травля, так как семья отказалась делать взносы в попечительский совет лицея №9. Через несколько месяцев Медведев объявил голодовку с целью привлечь внимание к этой проблеме. Впоследствии факты поборов не подтвердились. В 2021 году по партийному списку КПРФ Медведев был избран депутатом Пермской городской Думы. Депутат критиковал общественный транспорт за то, что автобусы не соблюдают расписание, а в их салонах грязь. Но главный скандал разразился после предновогоднего поста депутата в социальной сети Вконтакте, где он грубо раскритиковал СВО. В декабре 2023 года депутат развелся с женой и через месяц уехал в Казахстан, а оттуда в Грузию. 1 марта 2024 года за распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил России по распоряжению Минюста России Медведев включен в реестр иностранных агентов. *Сергей Медведев признан Минюстом РФ иноагентом Александр Кондалов лишился коттеджа в Полазне и уехал в Израиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Александр Кондалов Александр Кондалов возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора, курирующее Пермский край, Башкирию, Удмуртию, Кировскую и Оренбургскую области, с 2009 по 2017 год. До этого в течение почти десяти лет он занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края. В 2017 году в отношении Кондалова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, что привело к уменьшению налоговых отчислений в бюджет на сумму более 100 млн рублей. После возбуждения уголовного дела Кондалов уехал в Израиль. Суд, признавший Кондалова виновным в превышении должностных полномочий, приговорил его к штрафу в размере 80 тысяч рублей и освободили от наказания в связи с амнистией. Ранее в доход государства было обращено более 127 млн рублей, которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела у родственников господина Кондалова. Изначально надзорный орган требовал изъять 527 млн рублей, которые были обнаружены на счетах подозреваемого. Частично деньги были обналичены и переведены за границу. Но ряд счетов в банках и коттедж Кондалова в Полазне удалось арестовать. Елена Найданова совершила побег от следствия во Францию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Елена Найданова Имя Елены Найдановой стало известно широкой общественности с началом судебного процесса над экс-начальством фонда «Содействие — XXI век». Обвинение в хищении более 67 млн рублей было предъявлено бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой и экс-директору фонда Елене Найдановой. При отсутствии прозрачной отчетности в фонд приходили миллиарды рублей. По данным следствия, деньги выводили по подложным документам. В качестве свидетеля был привлечен экс-губернатор Прикамья, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников, на содержание которого, по словам Найдановой, уходили крупные суммы из фонда. Во время следствия Найданова находилась под подпиской о невыезде, но когда в июле 2023 года она не явилась на заседание суда, стало ясно, что она сбежала. Перед побегом Найданова продала свою четырехкомнатную комнатную квартиру в Перми. По словам Лопаевой на одном из судебных заседаний, у Найдановой имелось две квартиры во Франции. Скорее всего, Найданова в настоящее время проживает именно там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые пермяки предпочитают отдыхать, жить или работать за границей. Этому способствуют разные факторы: от семейных обстоятельств до политических взглядов. URA.RU решило вспомнить, какие вип-персоны Пермского края уехали за пределы страны, и насколько добровольны были их решения. Кирилл Маркевич Кирилл Маркевич приехал в Пермь из Челябинской области и в июле 2013 года стал владельцем пермской телекомпании «УралИнформ ТВ», которая станет основой его медиахолдинга. В сентябре 2014 года губернатор Прикамья Виктор Басаргин назначил Маркеквича замглавы своей администрации. Взявшись за продвижение губернатора, он берет под контроль все бюджеты на СМИ Перми и края. Все, кто не с губернатором, оставались без госконтрактов. ОНФ и правоохранительные органы заинтересовались системой распределения бюджетных средств на СМИ. И в октябре 2015 года Маркевич покидает пост из-за масштабной проверки деятельности чиновников края. В 2016 году полиция и ФСБ пытались привлечь его к ответственности по факту незаконной предпринимательской деятельности, однако суд отказал в возбуждении уголовного дела. Незадолго до этого Кирилл Маркевич уехал в США. В июле 2018 года стало известно о том, что Кирилл Маркевич является совладельцем сети кофеен в Нью-Йорке. Из США бывший политик вряд ли уже вернется. Пермская полиция в ходе обысков изъяла многочисленные электронные носители и компьютеры, которыми пользовался Маркевич. Обнаружена масса интересных материалов, которые могут доставить неприятности не только самому Маркевичу, но также многим чиновникам. Елена Гилязова Елена Гилязова уехала в Израиль в 2022 году. С 2017 года занимала должность вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты. Является автором знаменитого проекта «Покупай пермское». До этого работала министром торговли, главой минсельхоза, вице-премьером регионального правительства, была депутатом заксобрания Прикамья. Гилязова являлась соратницей экс-губернатора Олега Чиркунова, который покинул Прикамье и уехал во Францию. В 2013—2016 годах была директором крупнейшей пермской розничной сети «Семья». В 2013 году в нее входили 34 розничных магазина и два торговых центра под тем же брендом. «Можно считать, что у меня возникла новая задача показать, что в 67 лет жизнь только начинается. Я буду стараться это сделать. Многие вещи, к которым я стремилась на протяжении практически всей своей жизни, оказались обесценены. Я думаю, что решение взвешенное, препоны мне никто не создавал», — говорила Гилязова в одном из интервью местным СМИ. Илья Лисняк Илья Лисняк избрался в заксобрание Пермского края осенью 2021 года по списку «Справедливой России». В партию он успел вступить летом того же года, перед этим со скандалом покинув ЛДПР, от которой он попал в гордуму Перми. В 2015 году он покинул молодежный совет при гордуме, инициатором создания которого он был ранее. Поводом для ухода стало включение в новый состав родственников теневого мэра Перми Владимира Плотникова. Себя Лисняк позиционировал себя как медиабизнесмен, держащий под контролем региональную сеть сообществ в соцсетях. В 2022 году Лисняка обвинили в вымогательстве и объявили в международный розыск. По версии следствия, он вымогал крупную сумму денег у сотрудника краевой администрации. Депутат покинул страну в апреле 2022 года за несколько часов до предполагаемого задержания. При этом на его медиаресурсах до сих пор продолжаются негативные публикации в адрес властей. Как пишет Лисняк в своих соцсетях, недавно следствием была предпринята вторая попытка добиться обвинительного заключения в его отношении, однако прокуратура во второй раз вернула дело обратно следователю. Точное местонахождение Лисняка в настоящее время не известно. Сергей Захаров Дважды депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров был избран во второй раз в сентябре 2021 года, а уже в апреле 2022 года сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга Сара. «Благодарю всех, кто помогал, поддерживал и даже критиковал за мою работу и прошу прощения у тех, чьи наказы не успел выполнить. Не думал, что придется сложить полномочия депутата досрочно», — сообщил Захаров. До сложения полномочий Захаров пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией он занимался арендным бизнесом и уже уехавшего в Германию экс-депутата признали банкротом. Захаров задолжал 6,85 млн рублей и не выплачивал сумму более трех месяцев. Должнику нужно было предоставить опись имущества и явиться в суд. Сергей Медведев* В 2020 году Сергей Медведев (признан Минюстом РФ иноагентом) попал во внимание федеральных СМИ, когда вышел на пикет у стен Кремля. Он утверждал, что на его сына началась травля, так как семья отказалась делать взносы в попечительский совет лицея №9. Через несколько месяцев Медведев объявил голодовку с целью привлечь внимание к этой проблеме. Впоследствии факты поборов не подтвердились. В 2021 году по партийному списку КПРФ Медведев был избран депутатом Пермской городской Думы. Депутат критиковал общественный транспорт за то, что автобусы не соблюдают расписание, а в их салонах грязь. Но главный скандал разразился после предновогоднего поста депутата в социальной сети Вконтакте, где он грубо раскритиковал СВО. В декабре 2023 года депутат развелся с женой и через месяц уехал в Казахстан, а оттуда в Грузию. 1 марта 2024 года за распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил России по распоряжению Минюста России Медведев включен в реестр иностранных агентов. *Сергей Медведев признан Минюстом РФ иноагентом Александр Кондалов Александр Кондалов возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора, курирующее Пермский край, Башкирию, Удмуртию, Кировскую и Оренбургскую области, с 2009 по 2017 год. До этого в течение почти десяти лет он занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края. В 2017 году в отношении Кондалова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, что привело к уменьшению налоговых отчислений в бюджет на сумму более 100 млн рублей. После возбуждения уголовного дела Кондалов уехал в Израиль. Суд, признавший Кондалова виновным в превышении должностных полномочий, приговорил его к штрафу в размере 80 тысяч рублей и освободили от наказания в связи с амнистией. Ранее в доход государства было обращено более 127 млн рублей, которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела у родственников господина Кондалова. Изначально надзорный орган требовал изъять 527 млн рублей, которые были обнаружены на счетах подозреваемого. Частично деньги были обналичены и переведены за границу. Но ряд счетов в банках и коттедж Кондалова в Полазне удалось арестовать. Елена Найданова Имя Елены Найдановой стало известно широкой общественности с началом судебного процесса над экс-начальством фонда «Содействие — XXI век». Обвинение в хищении более 67 млн рублей было предъявлено бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой и экс-директору фонда Елене Найдановой. При отсутствии прозрачной отчетности в фонд приходили миллиарды рублей. По данным следствия, деньги выводили по подложным документам. В качестве свидетеля был привлечен экс-губернатор Прикамья, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников, на содержание которого, по словам Найдановой, уходили крупные суммы из фонда. Во время следствия Найданова находилась под подпиской о невыезде, но когда в июле 2023 года она не явилась на заседание суда, стало ясно, что она сбежала. Перед побегом Найданова продала свою четырехкомнатную комнатную квартиру в Перми. По словам Лопаевой на одном из судебных заседаний, у Найдановой имелось две квартиры во Франции. Скорее всего, Найданова в настоящее время проживает именно там.