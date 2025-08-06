В пермском парке «Балатово» установят новые аттракционы

В парке культуры и отдыха «Балатово» в Перми в 2026 году установят новые аттракционы. Окончательное решение о типах будущих развлечений еще не принято.
«В Балатовском парке появятся новые аттракционы. Их планируется установить в следующем году. Какие именно аттракционы появятся, пока неизвестно, вопрос будет решаться в процессе», — приводит слова представителей «ПермьПарк» ИА «Текст».
До конца 2025 года на территории парка планируют провести свыше 15 различных мероприятий, а также оформить территорию к Новому году и построить ледовый городок. С лета текущего года парк «Балатово» находится в ведении МАУ «ПермьПарк», до этого объектом управляло МКУ «Пермблагоустройство».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы.
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