В пермском парке «Балатово» установят новые аттракционы

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В 2025 году в «Балатово» пройдет более 15 мероприятий
В 2025 году в «Балатово» пройдет более 15 мероприятий Фото:

В парке культуры и отдыха «Балатово» в Перми в 2026 году установят новые аттракционы. Окончательное решение о типах будущих развлечений еще не принято.

«В Балатовском парке появятся новые аттракционы. Их планируется установить в следующем году. Какие именно аттракционы появятся, пока неизвестно, вопрос будет решаться в процессе», — приводит слова представителей «ПермьПарк» ИА «Текст».

До конца 2025 года на территории парка планируют провести свыше 15 различных мероприятий, а также оформить территорию к Новому году и построить ледовый городок. С лета текущего года парк «Балатово» находится в ведении МАУ «ПермьПарк», до этого объектом управляло МКУ «Пермблагоустройство».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы.

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В парке культуры и отдыха «Балатово» в Перми в 2026 году установят новые аттракционы. Окончательное решение о типах будущих развлечений еще не принято. «В Балатовском парке появятся новые аттракционы. Их планируется установить в следующем году. Какие именно аттракционы появятся, пока неизвестно, вопрос будет решаться в процессе», — приводит слова представителей «ПермьПарк» ИА «Текст». До конца 2025 года на территории парка планируют провести свыше 15 различных мероприятий, а также оформить территорию к Новому году и построить ледовый городок. С лета текущего года парк «Балатово» находится в ведении МАУ «ПермьПарк», до этого объектом управляло МКУ «Пермблагоустройство». Ранее URA.RU рассказывало, что в Балатовском парке в Перми снова появятся заведения общепита. Власти города обсуждают с предпринимателями формат их работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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