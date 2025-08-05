В Перми вынесли приговор бывшей статусной чиновнице Чирковой

Бывшую начальницу управления капитального строительства Перми (УКС) Ирину Чиркову отправили в колонию общего режима. В Ленинском районном суде огласили приговор по делу о получении взятки.
«Чиркова признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Она отправится в колонию общего режима на шесть лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также экс-чиновница должна будет выплатить штраф в размере 27 млн рублей.
Чиркову и бизнесмена Сергея Микова задержали в августе 2024 года. Установлено, что экс-чиновница получила от предпринимателя взятку, превышающую 5 млн рублей за то, что подпишет акт приемки работ от компании Микова на различных инфраструктурных объектах Перми. Сначала оба не признавали вины, но впоследствии дали показания и раскаялись.
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