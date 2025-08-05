05 августа 2025

В Перми вынесли приговор бывшей статусной чиновнице Чирковой

Экс-главу управления капстроительства Перми отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья отправил Ирину Чиркову в колонию
Судья отправил Ирину Чиркову в колонию Фото:

Бывшую начальницу управления капитального строительства Перми (УКС) Ирину Чиркову отправили в колонию общего режима. В Ленинском районном суде огласили приговор по делу о получении взятки.

«Чиркова признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Она отправится в колонию общего режима на шесть лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также экс-чиновница должна будет выплатить штраф в размере 27 млн рублей.

Чиркову и бизнесмена Сергея Микова задержали в августе 2024 года. Установлено, что экс-чиновница получила от предпринимателя взятку, превышающую 5 млн рублей за то, что подпишет акт приемки работ от компании Микова на различных инфраструктурных объектах Перми. Сначала оба не признавали вины, но впоследствии дали показания и раскаялись.

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Бывшую начальницу управления капитального строительства Перми (УКС) Ирину Чиркову отправили в колонию общего режима. В Ленинском районном суде огласили приговор по делу о получении взятки. «Чиркова признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Она отправится в колонию общего режима на шесть лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также экс-чиновница должна будет выплатить штраф в размере 27 млн рублей. Чиркову и бизнесмена Сергея Микова задержали в августе 2024 года. Установлено, что экс-чиновница получила от предпринимателя взятку, превышающую 5 млн рублей за то, что подпишет акт приемки работ от компании Микова на различных инфраструктурных объектах Перми. Сначала оба не признавали вины, но впоследствии дали показания и раскаялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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