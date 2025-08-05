На Пермский край рухнут обломки космического корабля

На Пермский край упадут составные части ракеты-носителя «Союз-2-1б». Ее запустят с космодрома Байконур 20 августа. Об этом сообщает администрация Карпинского округа.
«20 августа 2025 года в 20:18 по московскому времени запланирован пуск ракеты-носителя „Союз-2-1б“ с космическим аппаратом „Бион-М“ с космодрома Байконур. Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе», — говорится в сообщении мэрии Карпинска.
Падение обломков ожидается на границе Красновишерского округа и Карпинска. Угрозы для населенных пунктов нет — район падения необитаем.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2-1.б». Для обеспечения безопасности вводится запрет на нахождение в районе возможного падения обломков с 18 по 22 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!