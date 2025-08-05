05 августа 2025

На Пермский край рухнут обломки космического корабля

На Пермский край упадут обломки ракеты-носителя «Союз»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракету запустят 20 августа с космодрома Байконур
Ракету запустят 20 августа с космодрома Байконур Фото:

На Пермский край упадут составные части ракеты-носителя «Союз-2-1б». Ее запустят с космодрома Байконур 20 августа. Об этом сообщает администрация Карпинского округа.

«20 августа 2025 года в 20:18 по московскому времени запланирован пуск ракеты-носителя „Союз-2-1б“ с космическим аппаратом „Бион-М“ с космодрома Байконур. Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе», — говорится в сообщении мэрии Карпинска.

Падение обломков ожидается на границе Красновишерского округа и Карпинска. Угрозы для населенных пунктов нет — район падения необитаем.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2-1.б». Для обеспечения безопасности вводится запрет на нахождение в районе возможного падения обломков с 18 по 22 августа.

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На Пермский край упадут составные части ракеты-носителя «Союз-2-1б». Ее запустят с космодрома Байконур 20 августа. Об этом сообщает администрация Карпинского округа. «20 августа 2025 года в 20:18 по московскому времени запланирован пуск ракеты-носителя „Союз-2-1б“ с космическим аппаратом „Бион-М“ с космодрома Байконур. Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе», — говорится в сообщении мэрии Карпинска. Падение обломков ожидается на границе Красновишерского округа и Карпинска. Угрозы для населенных пунктов нет — район падения необитаем. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Карпинска (Свердловская область) предупредили о падении обломков ракеты-носителя «Союз-2-1.б». Для обеспечения безопасности вводится запрет на нахождение в районе возможного падения обломков с 18 по 22 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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