Таджикистан с удвоенной энергией принялся скупать пермский лес

Все партии ушли без нарушений
Прикамье за год нарастило на 50% экспорт лесопродукции в Таджикистан. Такой статистикой поделилась пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
«С 1 января по 5 августа из Пермского в Таджикистан была отправлена 51 тысяча кубометров лесопродукции. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (33,9 тысячи)», — написано на сайте ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский лес впервые отправили в Сирию. А в Южную Африку и Корею экспортировали первые партии фанеры.
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