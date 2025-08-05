05 августа 2025

Таджикистан с удвоенной энергией принялся скупать пермский лес

Поставки древесины из Пермского края в Таджикистан выросли на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Все партии ушли без нарушений
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Прикамье за год нарастило на 50% экспорт лесопродукции в Таджикистан. Такой статистикой поделилась пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

«С 1 января по 5 августа из Пермского в Таджикистан была отправлена 51 тысяча кубометров лесопродукции. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (33,9 тысячи)», — написано на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский лес впервые отправили в Сирию. А в Южную Африку и Корею экспортировали первые партии фанеры.

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Прикамье за год нарастило на 50% экспорт лесопродукции в Таджикистан. Такой статистикой поделилась пресс-служба управления Россельхознадзора по региону. «С 1 января по 5 августа из Пермского в Таджикистан была отправлена 51 тысяча кубометров лесопродукции. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (33,9 тысячи)», — написано на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский лес впервые отправили в Сирию. А в Южную Африку и Корею экспортировали первые партии фанеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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