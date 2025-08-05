Пермяк отобрал квартиру у пенсионера, а после этого убил и сжег его

Житель Пермского края незаконно завладел квартирой 77-летнего пенсионера. После этого испугался, что тот пойдет в полицию и убил его, а тело сжег. Суд отправил его в колонию особого режима. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю.
«Весной 2019 года пермяк обманным путем завладел квартирой 77-летнего пенсионера. После этого мошенник испугался, что тот может пойти в полицию и решил убить его. Недалеко от поселка Лесной Осинского округа мужчина забил до смерти обманутого мужчину кувалдой. После этого облил его тело горючим и поджег. Сам же преступник с места убийства скрылся», — рассказали в краевом управлении СКР.
Следователи провели тщательное расследование. Установили и доказали причастность 57-летнего пермяка к убийству. Суд признал его виновным. Следующие 18 лет преступник проведет в колонии особого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!