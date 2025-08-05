05 августа 2025

Пермяк отобрал квартиру у пенсионера, а после этого убил и сжег его

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде вынесли приговор убийце
В суде вынесли приговор убийце Фото:

Житель Пермского края незаконно завладел квартирой 77-летнего пенсионера. После этого испугался, что тот пойдет в полицию и убил его, а тело сжег. Суд отправил его в колонию особого режима. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю.

«Весной 2019 года пермяк обманным путем завладел квартирой 77-летнего пенсионера. После этого мошенник испугался, что тот может пойти в полицию и решил убить его. Недалеко от поселка Лесной Осинского округа мужчина забил до смерти обманутого мужчину кувалдой. После этого облил его тело горючим и поджег. Сам же преступник с места убийства скрылся», — рассказали в краевом управлении СКР.

Следователи провели тщательное расследование. Установили и доказали причастность 57-летнего пермяка к убийству. Суд признал его виновным. Следующие 18 лет преступник проведет в колонии особого режима.

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Житель Пермского края незаконно завладел квартирой 77-летнего пенсионера. После этого испугался, что тот пойдет в полицию и убил его, а тело сжег. Суд отправил его в колонию особого режима. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю. «Весной 2019 года пермяк обманным путем завладел квартирой 77-летнего пенсионера. После этого мошенник испугался, что тот может пойти в полицию и решил убить его. Недалеко от поселка Лесной Осинского округа мужчина забил до смерти обманутого мужчину кувалдой. После этого облил его тело горючим и поджег. Сам же преступник с места убийства скрылся», — рассказали в краевом управлении СКР. Следователи провели тщательное расследование. Установили и доказали причастность 57-летнего пермяка к убийству. Суд признал его виновным. Следующие 18 лет преступник проведет в колонии особого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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