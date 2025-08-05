05 августа 2025

В Перми появились новые автобусы-гармошки

Автобусы-гармошки выйдут на маршрут №14 в Перми с 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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На маршрут №14 новые автобусы выйдут с 1 сентября
На маршрут №14 новые автобусы выйдут с 1 сентября Фото:

В Перми начали тестировать новые автобусы-гармошки на маршруте №14. Об этом сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.

«Перевозчик „Ярославская транспортная компания — 2“ совершил первую тестовую поездку автобуса особо большого класса по маршруту №14 „Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный“. Запуск запланирован с 1 сентября», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас также ожидается поставка «гармошек» для маршрута №15. Они начнут курсировать в этом году. «Ярославская транспортная компания — 2» также выходит на маршрут №67 с автобусами большого класса.

Ранее URA.RU рассказывало, что поставка автобусов особо большого класса в Пермь могла задержаться на два месяца. У завода ГАЗ, который произвел новые автобусы, возникли трудности с их сертификацией. Однако в итоге на маршрут №1 новый транспорт вышел вовремя — с 15 июля. 

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В Перми начали тестировать новые автобусы-гармошки на маршруте №14. Об этом сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта. «Перевозчик „Ярославская транспортная компания — 2“ совершил первую тестовую поездку автобуса особо большого класса по маршруту №14 „Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный“. Запуск запланирован с 1 сентября», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сейчас также ожидается поставка «гармошек» для маршрута №15. Они начнут курсировать в этом году. «Ярославская транспортная компания — 2» также выходит на маршрут №67 с автобусами большого класса. Ранее URA.RU рассказывало, что поставка автобусов особо большого класса в Пермь могла задержаться на два месяца. У завода ГАЗ, который произвел новые автобусы, возникли трудности с их сертификацией. Однако в итоге на маршрут №1 новый транспорт вышел вовремя — с 15 июля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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