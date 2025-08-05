В Перми появились новые автобусы-гармошки

В Перми начали тестировать новые автобусы-гармошки на маршруте №14. Об этом сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.
«Перевозчик „Ярославская транспортная компания — 2“ совершил первую тестовую поездку автобуса особо большого класса по маршруту №14 „Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный“. Запуск запланирован с 1 сентября», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас также ожидается поставка «гармошек» для маршрута №15. Они начнут курсировать в этом году. «Ярославская транспортная компания — 2» также выходит на маршрут №67 с автобусами большого класса.
Ранее URA.RU рассказывало, что поставка автобусов особо большого класса в Пермь могла задержаться на два месяца. У завода ГАЗ, который произвел новые автобусы, возникли трудности с их сертификацией. Однако в итоге на маршрут №1 новый транспорт вышел вовремя — с 15 июля.
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