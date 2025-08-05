05 августа 2025

Пермский депутат отказывается от мандата ради карьеры спортивного менеджера

Депутата Березников Пегушина позвали на работу в «Локомотив-Кубань»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Пегушин возглавил спортивную академию
Алексей Пегушин возглавил спортивную академию Фото:

Депутат думы Березников, бывший игрок «Урал-Грейта» Алексей Пегушин снял свою кандидатуру с выборов. Избирком поддержал его заявление, решение опубликовано на сайте ТИК. По данным источника URA.RU, Пегушин переезжает в другой регион: его позвали на руководящий пост в баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».

«Признать кандидата Пегушина Алексея Юрьевича, 1973 года рождения, выдвинутого партией „Единая Россия“ по округу №28 на выборах в думу Березников утратившим статус кандидата», — говорится в решении. Основанием стало личное заявление депутата.

Пегушин является старшим тренером баскетбольного клуба «Калий-Баскет» и действующим депутатом. По данным «Коммерсант-Прикамье», он будет назначен руководителем спортивной академии в Краснодаре «Локомотив-Кубань». Это подведомственная структура одноименного клуба, который является лидером баскетбола в РФ.

URA.RU направило запрос в клуб. Алексей Пегушин на звонок не ответил. После выбытия Пегушина из предвыборной гонки, ставка будет сделана на самовыдвиженца, директора АО «Соликамский строительный трест» Алексея Мусского.

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Депутат думы Березников, бывший игрок «Урал-Грейта» Алексей Пегушин снял свою кандидатуру с выборов. Избирком поддержал его заявление, решение опубликовано на сайте ТИК. По данным источника URA.RU, Пегушин переезжает в другой регион: его позвали на руководящий пост в баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». «Признать кандидата Пегушина Алексея Юрьевича, 1973 года рождения, выдвинутого партией „Единая Россия“ по округу №28 на выборах в думу Березников утратившим статус кандидата», — говорится в решении. Основанием стало личное заявление депутата. Пегушин является старшим тренером баскетбольного клуба «Калий-Баскет» и действующим депутатом. По данным «Коммерсант-Прикамье», он будет назначен руководителем спортивной академии в Краснодаре «Локомотив-Кубань». Это подведомственная структура одноименного клуба, который является лидером баскетбола в РФ. URA.RU направило запрос в клуб. Алексей Пегушин на звонок не ответил. После выбытия Пегушина из предвыборной гонки, ставка будет сделана на самовыдвиженца, директора АО «Соликамский строительный трест» Алексея Мусского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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