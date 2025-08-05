Пермский депутат отказывается от мандата ради карьеры спортивного менеджера

Депутат думы Березников, бывший игрок «Урал-Грейта» Алексей Пегушин снял свою кандидатуру с выборов. Избирком поддержал его заявление, решение опубликовано на сайте ТИК. По данным источника URA.RU, Пегушин переезжает в другой регион: его позвали на руководящий пост в баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».
«Признать кандидата Пегушина Алексея Юрьевича, 1973 года рождения, выдвинутого партией „Единая Россия“ по округу №28 на выборах в думу Березников утратившим статус кандидата», — говорится в решении. Основанием стало личное заявление депутата.
Пегушин является старшим тренером баскетбольного клуба «Калий-Баскет» и действующим депутатом. По данным «Коммерсант-Прикамье», он будет назначен руководителем спортивной академии в Краснодаре «Локомотив-Кубань». Это подведомственная структура одноименного клуба, который является лидером баскетбола в РФ.
URA.RU направило запрос в клуб. Алексей Пегушин на звонок не ответил. После выбытия Пегушина из предвыборной гонки, ставка будет сделана на самовыдвиженца, директора АО «Соликамский строительный трест» Алексея Мусского.
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