Что известно о свадьбе детей раввинов Украины и России, где были замечены звезды из РФ

В Израиле прошла свадьба детей главных раввинов России и Одессы — Берла Лазара и Авраама Вольфа соответственно. На мероприятии присутствовали около 200 гостей, включая российского рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) и Artik (настоящее имя — Артем Умрихин). Подробнее — в материале URA.RU.
Что известно о свадьбе детей главных раввинов России и Одессы
В среду, 12 февраля, в городе Маале-Адумим, расположенном к востоку от Иерусалима, прошла торжественная свадебная церемония. Шолем, сын Авраама Вольфа, обвенчался с Ривкой, дочерью Берла Лазара. Церемония проводилась на двух языках — русском и иврите. После официальной части гости были приглашены на праздничный ужин, который продолжил торжество.
Кто из звезд РФ был замечен на свадьбе
На свадьбу было приглашено около 200 гостей, в числе которых находились руководители еврейских общин. В частности, мероприятие посетили главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. Оба известны своей антироссийской позицией.
Джиган
Среди российских звезд был рэпер Джиган. Он исполнил песню «Нет, нет никого, кроме бога одного» в традиционной большой меховой шапке на голове — штраймле.
«Это Джига наш», — сказал Бен Лазар, представляя исполнителя одному из гостей, и назвал его лучшим рэпером России. «Номер один», — подчеркнул он.
Artik
Также среди гостей был замечен певец Artik (настоящее имя — Артем Умрихин). Он не выступал, но активно общался с гостями и даже успел послушать историю сотворения мира от местного гида.
Отношение к конфликту на Украине
В январе 2023 года Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности пойти на все ради установления мира между Россией и Украиной. Он сослался на Талмуд (часть Торы, которая была дана еврейскому народу в устной форме и передавалась устно из поколения в поколение — прим.), который утверждает, что спасение жизни одного человека равно спасению всего мира, и подчеркнул важность жизни каждого человека.
Авраам Вольф, в свою очередь, не раз после начала конфликта поддерживал Украину. Он сообщил, что живет на Украине уже тридцать лет, но так и не выучил украинский язык и не может читать украинские документы. Несмотря на это, он отметил, что никогда не испытывал из-за этого каких-либо неудобств или дискриминации. Он назвал Украину самой безопасной страной для евреев в мире.
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