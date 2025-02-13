Произошел порыв магистральной трубы
В Верхней Салде (Свердловская область) произошел порыв магистральной трубы на улице Воронова, 12. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Об этом сообщила Администрация города.
«Для проведения восстановительных работ будет произведено отключение горячего и холодного водоснабжения», — говорится на странице «Вконтакте» местной мэрии
По информации администрации Верхней Салды, прилагаются все усилия для ликвидации прорыва в краткие сроки. Подвоз воды будет организован.
Сейчас на месте работают аварийные бригады
Отключено горячее и холодное водоснабжение
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