13 февраля 2025

Жители Верхней Салды остались без горячей воды из-за серьезной аварии. Фото

В Верхней Салде прорвало трубу на Воронова, 12
© Служба новостей «URA.RU»
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Произошел порыв магистральной трубы
Произошел порыв магистральной трубы Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) произошел порыв магистральной трубы на улице Воронова, 12. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Об этом сообщила Администрация города.

«Для проведения восстановительных работ будет произведено отключение горячего и холодного водоснабжения», — говорится на странице «Вконтакте» местной мэрии

По информации администрации Верхней Салды, прилагаются все усилия для ликвидации прорыва в краткие сроки. Подвоз воды будет организован.

Сейчас на месте работают аварийные бригады
Сейчас на месте работают аварийные бригады
Фото:
Отключено горячее и холодное водоснабжение
Отключено горячее и холодное водоснабжение
Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) произошел порыв магистральной трубы на улице Воронова, 12. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Об этом сообщила Администрация города. «Для проведения восстановительных работ будет произведено отключение горячего и холодного водоснабжения», — говорится на странице «Вконтакте» местной мэрии По информации администрации Верхней Салды, прилагаются все усилия для ликвидации прорыва в краткие сроки. Подвоз воды будет организован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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