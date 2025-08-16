В Екатеринбурге из-за массового ДТП образовались многокилометровые пробки. Карта

Пробка выстроилась в несколько километров
В Екатеринбурге в районе торгового центра «Мега» на трассе в Пермь образовались многокилометровые пробки из-за массового ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 352 (город Екатеринбург) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — заявили дорожники. Водители из-за объезда встали в четырехкилометровую пробку на Ново-Московском тракте и улице Металлургов.

Также пробки наблюдаются на Объездной дороге и Московском тракте протяженностью три и один километр соответственно. Дополнительные трудности для автомобилистов создало одновременное перекрытие дороги в районе квартала «Архангел Михаил».

В массовом ДТП, из-за которого встали Ново-Московский тракт и улица Металлургов, участвовало пять машин. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей, его госпитализировали.

