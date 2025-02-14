В российском регионе ввели новую должность в правительстве для участника СВО

В Саратовской области участник спецоперации на Украине, займет новоиспеченную должность замминистра образования, в рамках которой будет курировать работу в сфере патриотического образования на областной уровне. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.
«В Саратовской области из числа участников СВО появится замминистра по патриотической работе. Таких же заместителей введут во всех районных администрациях. <...> Принял решение ввести новую должность заместителя министра, который будет на областном уровне курировать очень важное, особенно в современное время, направление — патриотическую работу», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.
Глава области обозначил, что в регионе выполняют поручение российского президента Владимира Путина, который призывал создать на региональном уровне условия, позволяющие участникам спецоперации на Украине найти свое место после завершения конфликта. Ранее в Саратовской области также было принято решение организовать в каждом кадровом центре специальные окна для обслуживания участников СВО и их родственников.
В конце февраля в регионе также начнется регистрация участников для участия в программе «Наши Герои», которая является аналогом программы «Время героев», реализующаяся по поручению Путина около года. В рамках последней участники СВО получают управленческие навыки, которые затем позволяют им занимать руководящие должности.
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