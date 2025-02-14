14 февраля 2025

Захарова пообещала ответ на атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Захарова: виновные в атаке ВСУ на группу Первого канала понесут наказание
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова призвала международное сообщество отреагировать на преступления ВСУ против журналистов
Захарова призвала международное сообщество отреагировать на преступления ВСУ против журналистов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лица, ответственные за нападение Вооруженных сил Украины на сотрудников Первого канала, должны быть привлечены к ответственности. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений.

В Курской области, в Суджанском районе, Юрий Шолмов, оператор Первого канала, получил ранения в результате удара дрона. Шолмов был доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. После получения первой медицинской помощи, его состояние стабилизировалось и в настоящее время считается удовлетворительным. СК РФ инициировал уголовное преследование Вооруженных сил Украины, обвиняя их в осуществлении террористической акции и нарушении прав журналистов.

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Лица, ответственные за нападение Вооруженных сил Украины на сотрудников Первого канала, должны быть привлечены к ответственности. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений. В Курской области, в Суджанском районе, Юрий Шолмов, оператор Первого канала, получил ранения в результате удара дрона. Шолмов был доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. После получения первой медицинской помощи, его состояние стабилизировалось и в настоящее время считается удовлетворительным. СК РФ инициировал уголовное преследование Вооруженных сил Украины, обвиняя их в осуществлении террористической акции и нарушении прав журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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