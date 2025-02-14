Захарова пообещала ответ на атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Лица, ответственные за нападение Вооруженных сил Украины на сотрудников Первого канала, должны быть привлечены к ответственности. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений.
В Курской области, в Суджанском районе, Юрий Шолмов, оператор Первого канала, получил ранения в результате удара дрона. Шолмов был доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. После получения первой медицинской помощи, его состояние стабилизировалось и в настоящее время считается удовлетворительным. СК РФ инициировал уголовное преследование Вооруженных сил Украины, обвиняя их в осуществлении террористической акции и нарушении прав журналистов.
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