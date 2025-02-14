СК возбудил дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вооруженных сил Украины по обвинению в совершении террористического акта и нарушении прав журналистов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следствием установлено, что 14 февраля 2025 года в селе Черкасская Конопелька Суджанского района военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, которые готовили телерепортаж в данном населенном пункте. В результате этого оператор Юрий Шолмов получил ранение», — говорится в сообщении. Их действия квалифицировали пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (Террористический акт) и ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Оператор Первого канала Юрий Шолмов пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он был госпитализирован с минно-взрывными и осколочными ранениями. Состояние Шолмова после оказания первой медицинской помощи стабилизировалось, на данный момент его здоровье оценивается как удовлетворительное. В ходе медицинского обследования было установлено, что у Шолмова присутствуют минно-взрывная травма, осколочное ранение ноги и акубаротравма, известная также как контузия.
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