Сбер принес жителям Челябинской области извинения за неудобства, которые возникли у пользователей платежных карт и приложений из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«В связи с техническими работами, проводимыми в ночное время, у клиентов могли возникнуть некоторые затруднения при проведении операций. Мы извиняемся перед нашими клиентами», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбера.
Читатели URA.RU рассказали, что утром в воскресенье они не могли осуществить переводы с карты Сбера или расплатиться ею при покупке товаров. Также не работали банкоматы.
«Рано утром нельзя было зайти даже в приложение. Чудо произошло уже где-то к 09:30, когда все сервисы снова заработали», — рассказала URA.RU читательница Ольга К.
В Сбере отмечают, что проводимые работы были плановыми. И на данный момент все системы банка функционируют в обычном режиме.
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