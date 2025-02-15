15 февраля 2025
14 февраля 2025

Сбер извинился перед челябинцами за сбой в работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Затруднения в банке объяснили техническими работами
Затруднения в банке объяснили техническими работами Фото:

Сбер принес жителям Челябинской области извинения за неудобства, которые возникли у пользователей платежных карт и приложений из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«В связи с техническими работами, проводимыми в ночное время, у клиентов могли возникнуть некоторые затруднения при проведении операций. Мы извиняемся перед нашими клиентами», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбера.

Читатели URA.RU рассказали, что утром в воскресенье они не могли осуществить переводы с карты Сбера или расплатиться ею при покупке товаров. Также не работали банкоматы.

«Рано утром нельзя было зайти даже в приложение. Чудо произошло уже где-то к 09:30, когда все сервисы снова заработали», — рассказала URA.RU читательница Ольга К. 

В Сбере отмечают, что проводимые работы были плановыми. И на данный момент все системы банка функционируют в обычном режиме.

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Сбер принес жителям Челябинской области извинения за неудобства, которые возникли у пользователей платежных карт и приложений из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «В связи с техническими работами, проводимыми в ночное время, у клиентов могли возникнуть некоторые затруднения при проведении операций. Мы извиняемся перед нашими клиентами», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбера. Читатели URA.RU рассказали, что утром в воскресенье они не могли осуществить переводы с карты Сбера или расплатиться ею при покупке товаров. Также не работали банкоматы. «Рано утром нельзя было зайти даже в приложение. Чудо произошло уже где-то к 09:30, когда все сервисы снова заработали», — рассказала URA.RU читательница Ольга К.  В Сбере отмечают, что проводимые работы были плановыми. И на данный момент все системы банка функционируют в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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